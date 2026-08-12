Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августа

«Последний богатырь. Колобок» продолжит лидировать в прокате
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|2100
|190 000 000
|2 347 708
|90 476
|-23
|2
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|2000
|60 000 000
|741 381
|30 000
|-20
|3
|МАЙКЛ
|VLG
|500
|20 000 000
|247 127
|40 000
|-28
|4
|КРУШЕНИЕ РЕЙСА
|CAO
|900
|18 000 000
|222 414
|20 000
|-
|288 000 000
|3 558 631
В отсутствие крупных новинок в официальном прокате продолжит доминировать комедийное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Скорее всего, фильм Антона Маслова покажет минимальное падение относительно прошлой недели и запишет на свой счет еще порядка 180-200 млн рублей. Похожий результат должен показать и главный релиз альтернативного проката – фильм Кристофера Нолана ОДИССЕЯ.
Единственной новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 15 млн рублей, должен стать акулий хоррор КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO). Фильм Ренни Харлина может заработать за четыре дня проката около 18-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
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12.08.2026 Автор: БК