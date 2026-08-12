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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августа


«Последний богатырь. Колобок» продолжит лидировать в прокате

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК AK 2100 190 000 000 2 347 708 90 476 -23
2 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ VLG 2000 60 000 000 741 381 30 000 -20
3 МАЙКЛ VLG 500 20 000 000 247 127 40 000 -28
4 КРУШЕНИЕ РЕЙСА CAO 900 18 000 000 222 414 20 000 -
  288 000 000 3 558 631  

В отсутствие крупных новинок в официальном прокате продолжит доминировать комедийное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Скорее всего, фильм Антона Маслова покажет минимальное падение относительно прошлой недели и запишет на свой счет еще порядка 180-200 млн рублей. Похожий результат должен показать и главный релиз альтернативного проката – фильм Кристофера Нолана ОДИССЕЯ.

Единственной новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 15 млн рублей, должен стать акулий хоррор КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO). Фильм Ренни Харлина может заработать за четыре дня проката около 18-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

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12.08.2026 Автор: БК