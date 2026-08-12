Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 августа

В отсутствие крупных новинок в официальном прокате продолжит доминировать комедийное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Скорее всего, фильм Антона Маслова покажет минимальное падение относительно прошлой недели и запишет на свой счет еще порядка 180-200 млн рублей. Похожий результат должен показать и главный релиз альтернативного проката – фильм Кристофера Нолана ОДИССЕЯ.

Единственной новинкой, которой удастся преодолеть рубеж в 15 млн рублей, должен стать акулий хоррор КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO). Фильм Ренни Харлина может заработать за четыре дня проката около 18-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

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12.08.2026 Автор: БК