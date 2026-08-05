Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 августа

Первый полноценный уикенд августа имеет все шансы стать одним из самых кассовых за месяц. Главным драйвером проката станет новая часть отечественной фэнтези-франшизы – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Картина демонстрирует хороший уровень предпродаж для летнего релиза и может рассчитывать на 220-250 млн рублей по итогам дебютного уикенда. При этом основную кассу проект обеспечит себе на длинной дистанции.

Еще одной заметной премьерой официального проката станет семейный фильм СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG). Новинка также ориентирована на широкую семейную аудиторию и, скорее всего, способна заработать 80-90 млн рублей за первые четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

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05.08.2026 Автор: БК