Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 августа

«Последний богатырь. Колобок» претендует на лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|2200
|250 000 000
|3 150 202
|113 636
|-
|2
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|2000
|85 000 000
|1 071 069
|42 500
|-
|3
|МАЙКЛ
|VLG
|500
|25 000 000
|315 020
|50 000
|-35
|4
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|1000
|22 000 000
|277 218
|22 000
|-52
|5
|ХОЛОП 3
|CP
|450
|15 000 000
|189 012
|33 333
|-42
|397 000 000
|5 002 520
Первый полноценный уикенд августа имеет все шансы стать одним из самых кассовых за месяц. Главным драйвером проката станет новая часть отечественной фэнтези-франшизы – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Картина демонстрирует хороший уровень предпродаж для летнего релиза и может рассчитывать на 220-250 млн рублей по итогам дебютного уикенда. При этом основную кассу проект обеспечит себе на длинной дистанции.
Еще одной заметной премьерой официального проката станет семейный фильм СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG). Новинка также ориентирована на широкую семейную аудиторию и, скорее всего, способна заработать 80-90 млн рублей за первые четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
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05.08.2026 Автор: БК