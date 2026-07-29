Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июля – 2 августа

Главной новинкой уикенда должен стать пиратский релиз «Одиссея»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|1600
|45 000 000
|573 394
|28 125
|-41
|2
|МАЙКЛ
|VLG
|700
|45 000 000
|573 394
|64 286
|-23
|3
|ХОЛОП 3
|CP
|700
|30 000 000
|382 263
|42 857
|-23
|4
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
|VLG
|1000
|28 000 000
|356 779
|28 000
|-35
|5
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|AK
|2000
|23 000 000
|293 068
|11 500
|-18
|6
|ЗА ЛЮБОВЬ
|AK
|1500
|23 000 000
|293 068
|15 333
|-
|7
|СТАРЫЙ ОРЕЛ
|CP
|1500
|20 000 000
|254 842
|13 333
|-
|214 000 000
|2 726 809
Последний уикенд июля не принесет кинотеатрам кассовых новинок официального проката. Зато в пиратском сегменте главным событием станет ОДИССЕЯ Кристофера Нолана, которая имеет все шансы возглавить таблицу самых кассовых релизов недели.
Из официальных премьер в десятку лидеров, скорее всего, попадут две отечественные комедии – ЗА ЛЮБОВЬ (AK) и СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP). Обе картины демонстрируют средний для жанра уровень предпродаж и могут рассчитывать на сборы в пределах 20-25 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ
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29.07.2026 Автор: БК