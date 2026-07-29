Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июля – 2 августа

Последний уикенд июля не принесет кинотеатрам кассовых новинок официального проката. Зато в пиратском сегменте главным событием станет ОДИССЕЯ Кристофера Нолана, которая имеет все шансы возглавить таблицу самых кассовых релизов недели.

Из официальных премьер в десятку лидеров, скорее всего, попадут две отечественные комедии – ЗА ЛЮБОВЬ (AK) и СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP). Обе картины демонстрируют средний для жанра уровень предпродаж и могут рассчитывать на сборы в пределах 20-25 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

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29.07.2026 Автор: БК