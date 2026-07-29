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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июля – 2 августа


Главной новинкой уикенда должен стать пиратский релиз «Одиссея»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 CP 1600 45 000 000 573 394 28 125 -41
2 МАЙКЛ VLG 700 45 000 000 573 394 64 286 -23
3 ХОЛОП 3 CP 700 30 000 000 382 263 42 857 -23
4 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО VLG 1000 28 000 000 356 779 28 000 -35
5 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ AK 2000 23 000 000 293 068 11 500 -18
6 ЗА ЛЮБОВЬ AK 1500 23 000 000 293 068 15 333 -
7 СТАРЫЙ ОРЕЛ CP 1500 20 000 000 254 842 13 333 -
  214 000 000 2 726 809  

Последний уикенд июля не принесет кинотеатрам кассовых новинок официального проката. Зато в пиратском сегменте главным событием станет ОДИССЕЯ Кристофера Нолана, которая имеет все шансы возглавить таблицу самых кассовых релизов недели.

Из официальных премьер в десятку лидеров, скорее всего, попадут две отечественные комедии – ЗА ЛЮБОВЬ (AK) и СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP). Обе картины демонстрируют средний для жанра уровень предпродаж и могут рассчитывать на сборы в пределах 20-25 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

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29.07.2026 Автор: БК