Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 июля

Предстоящий уикенд имеет все шансы стать одним из самых слабых в текущем году. Возглавить официальный прокат при минимальном падении сборов должна комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP).

Единственной новинкой, которой удастся преодолеть отметку в 15 млн рублей, станет семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK). Российский проект претендует на старт в районе 30 млн рублей по итогам первых четырех дней проката.



Фото: кадр из фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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22.07.2026 Автор: БК