Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 июля

Главной новинкой уикенда станет семейная картина «Мой дикий друг. Возвращение домой»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|1800
|80 000 000
|1 026 167
|44 444
|-21
|2
|МАЙКЛ
|VLG
|700
|48 000 000
|615 700
|68 571
|-22
|3
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
|VLG
|1300
|44 000 000
|564 392
|33 846
|-28
|4
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|AK
|1500
|30 000 000
|384 813
|20 000
|-
|5
|ХОЛОП 3
|CP
|700
|25 000 000
|320 677
|35 714
|-33
|227 000 000
|2 911 750
Предстоящий уикенд имеет все шансы стать одним из самых слабых в текущем году. Возглавить официальный прокат при минимальном падении сборов должна комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP).
Единственной новинкой, которой удастся преодолеть отметку в 15 млн рублей, станет семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK). Российский проект претендует на старт в районе 30 млн рублей по итогам первых четырех дней проката.
Фото: кадр из фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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22.07.2026 Автор: БК