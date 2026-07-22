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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 июля


Главной новинкой уикенда станет семейная картина «Мой дикий друг. Возвращение домой»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 CP 1800 80 000 000 1 026 167 44 444 -21
2 МАЙКЛ VLG 700 48 000 000 615 700 68 571 -22
3 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО VLG 1300 44 000 000 564 392 33 846 -28
4 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ AK 1500 30 000 000 384 813 20 000 -
5 ХОЛОП 3 CP 700 25 000 000 320 677 35 714 -33
  227 000 000 2 911 750  

Предстоящий уикенд имеет все шансы стать одним из самых слабых в текущем году. Возглавить официальный прокат при минимальном падении сборов должна комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP).

Единственной новинкой, которой удастся преодолеть отметку в 15 млн рублей, станет семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK). Российский проект претендует на старт в районе 30 млн рублей по итогам первых четырех дней проката.

Фото: кадр из фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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