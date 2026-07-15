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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 июля


В лидеры выбьются новинки «На деревню дедушке 2» и «Зловещие мертвецы. Пекло»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 CP 2000 100 000 000 1 308 901 50 000 -
2 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО VLG 1000 70 000 000 916 230 70 000 -
3 МАЙКЛ VLG 800 65 000 000 850 785 81 250 -28
4 ХОЛОП 3 CP 800 48 000 000 628 272 60 000 -26
5 КОДЕКС ДАНТЕ NKI 1500 24 000 000 314 136 16 000 -45
6 ОБСЕССИЯ EXP 300 19 000 000 248 691 63 333 -20
7 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ VLG 400 18 000 000 235 602 45 000 -34
8 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 VLG 1800 15 000 000 196 335 8 333 -28
  359 000 000 4 698 953  

После многонедельного лидерства МАЙКЛА (VLG) в прокат выйдут новинки, которые должны сместить музыкальный байопик с первой строчки чарта.

Главным релизом уикенда станет семейный фильм НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Отечественная новинка, вероятнее всего, уступит стартовым показателям оригинала, вышедшего в праздничный уикенд, однако все равно сможет заработать около 90-100 млн рублей за первые четыре дня проката.

Американский хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG) продолжит успешное шествие фильмов ужасов в российском прокате. Новинка может положить в свою копилку около 70-75 млн рублей за дебютный уикенд, чего должно хватить для попадания на второе место в чарте.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

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15.07.2026 Автор: БК