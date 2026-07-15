Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 июля

В лидеры выбьются новинки «На деревню дедушке 2» и «Зловещие мертвецы. Пекло»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|2000
|100 000 000
|1 308 901
|50 000
|-
|2
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
|VLG
|1000
|70 000 000
|916 230
|70 000
|-
|3
|МАЙКЛ
|VLG
|800
|65 000 000
|850 785
|81 250
|-28
|4
|ХОЛОП 3
|CP
|800
|48 000 000
|628 272
|60 000
|-26
|5
|КОДЕКС ДАНТЕ
|NKI
|1500
|24 000 000
|314 136
|16 000
|-45
|6
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|300
|19 000 000
|248 691
|63 333
|-20
|7
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|VLG
|400
|18 000 000
|235 602
|45 000
|-34
|8
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|1800
|15 000 000
|196 335
|8 333
|-28
|359 000 000
|4 698 953
После многонедельного лидерства МАЙКЛА (VLG) в прокат выйдут новинки, которые должны сместить музыкальный байопик с первой строчки чарта.
Главным релизом уикенда станет семейный фильм НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Отечественная новинка, вероятнее всего, уступит стартовым показателям оригинала, вышедшего в праздничный уикенд, однако все равно сможет заработать около 90-100 млн рублей за первые четыре дня проката.
Американский хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG) продолжит успешное шествие фильмов ужасов в российском прокате. Новинка может положить в свою копилку около 70-75 млн рублей за дебютный уикенд, чего должно хватить для попадания на второе место в чарте.
Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
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15.07.2026 Автор: БК