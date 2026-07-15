Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 июля

После многонедельного лидерства МАЙКЛА (VLG) в прокат выйдут новинки, которые должны сместить музыкальный байопик с первой строчки чарта.

Главным релизом уикенда станет семейный фильм НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Отечественная новинка, вероятнее всего, уступит стартовым показателям оригинала, вышедшего в праздничный уикенд, однако все равно сможет заработать около 90-100 млн рублей за первые четыре дня проката.

Американский хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG) продолжит успешное шествие фильмов ужасов в российском прокате. Новинка может положить в свою копилку около 70-75 млн рублей за дебютный уикенд, чего должно хватить для попадания на второе место в чарте.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 июля

15.07.2026 Автор: БК