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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 июля


Ожидается самый слабый уикенд июля

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙКЛ VLG 850 100 000 000 1 277 629 117 647 -11
2 ХОЛОП 3 CP 1000 65 000 000 830 459 65 000 -19
3 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ VLG 500 25 000 000 319 407 50 000 -25
4 ОБСЕССИЯ EXP 330 25 000 000 319 407 75 758 -3
5 КОДЕКС ДАНТЕ NKI 1000 22 000 000 281 078 22 000 -
6 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 VLG 2000 21 000 000 268 302 10 500 -25
7 ДЕД ФОМИЧ NMG 2000 20 000 000 255 526 10 000 -27
  278 000 000 3 551 808  

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками и станет самым слабым в июльском прокате. Лидерство с минимальным снижением сборов должен сохранить музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG).

Единственной премьерой, которая может привлечь массового зрителя, выглядит приключенческий фильм КОДЕКС ДАНТЕ (NKI) с Оскаром Айзеком и Галь Гадот в главных ролях. Картина демонстрирует достойный уровень предпродаж и может рассчитывать на старт в диапазоне 20–25 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ

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08.07.2026 Автор: БК