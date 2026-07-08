Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 июля

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками и станет самым слабым в июльском прокате. Лидерство с минимальным снижением сборов должен сохранить музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG).

Единственной премьерой, которая может привлечь массового зрителя, выглядит приключенческий фильм КОДЕКС ДАНТЕ (NKI) с Оскаром Айзеком и Галь Гадот в главных ролях. Картина демонстрирует достойный уровень предпродаж и может рассчитывать на старт в диапазоне 20–25 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ

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08.07.2026 Автор: БК