Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 июля

Ожидается самый слабый уикенд июля
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙКЛ
|VLG
|850
|100 000 000
|1 277 629
|117 647
|-11
|2
|ХОЛОП 3
|CP
|1000
|65 000 000
|830 459
|65 000
|-19
|3
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|VLG
|500
|25 000 000
|319 407
|50 000
|-25
|4
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|330
|25 000 000
|319 407
|75 758
|-3
|5
|КОДЕКС ДАНТЕ
|NKI
|1000
|22 000 000
|281 078
|22 000
|-
|6
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|2000
|21 000 000
|268 302
|10 500
|-25
|7
|ДЕД ФОМИЧ
|NMG
|2000
|20 000 000
|255 526
|10 000
|-27
|278 000 000
|3 551 808
Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками и станет самым слабым в июльском прокате. Лидерство с минимальным снижением сборов должен сохранить музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG).
Единственной премьерой, которая может привлечь массового зрителя, выглядит приключенческий фильм КОДЕКС ДАНТЕ (NKI) с Оскаром Айзеком и Галь Гадот в главных ролях. Картина демонстрирует достойный уровень предпродаж и может рассчитывать на старт в диапазоне 20–25 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ
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08.07.2026 Автор: БК