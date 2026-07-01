Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля

Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам крупных новинок. Лучшей премьерой недели должен будет отечественный мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK), в продвижении которого активно участвует блоггер Милана Хаметова. Скорее всего, новинка сможет заработать 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одна российская новинка – комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG) – также должна пробиться в топ-10 лучших релизов уикенда с результатом порядка 20-25 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА

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01.07.2026 Автор: БК