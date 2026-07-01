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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля


Лучшей новинкой должен стать мультфильм «Папа, купи песика»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙКЛ VLG 1000 100 000 000 1 337 435 100 000 -24
2 ХОЛОП 3 CP 1500 75 000 000 1 003 076 50 000 -31
3 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 VLG 2200 30 000 000 401 230 13 636 -36
4 ПАПА, КУПИ ПЕСИКА AK 1200 30 000 000 401 230 25 000 -
5 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ VLG 600 28 000 000 374 482 46 667 -37
6 ДЕД ФОМИЧ NMG 1200 25 000 000 334 359 20 833 -
7 ОБСЕССИЯ EXP 300 21 000 000 280 861 70 000 -21
  309 000 000 4 132 674  

Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам крупных новинок. Лучшей премьерой недели должен будет отечественный мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK), в продвижении которого активно участвует блоггер Милана Хаметова. Скорее всего, новинка сможет заработать 25-30 млн рублей за четыре дня проката. 

Еще одна российская новинка – комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG) – также должна пробиться в топ-10 лучших релизов уикенда с результатом порядка 20-25 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА

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01.07.2026 Автор: БК