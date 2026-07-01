Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля

Лучшей новинкой должен стать мультфильм «Папа, купи песика»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙКЛ
|VLG
|1000
|100 000 000
|1 337 435
|100 000
|-24
|2
|ХОЛОП 3
|CP
|1500
|75 000 000
|1 003 076
|50 000
|-31
|3
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|2200
|30 000 000
|401 230
|13 636
|-36
|4
|ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
|AK
|1200
|30 000 000
|401 230
|25 000
|-
|5
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|VLG
|600
|28 000 000
|374 482
|46 667
|-37
|6
|ДЕД ФОМИЧ
|NMG
|1200
|25 000 000
|334 359
|20 833
|-
|7
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|300
|21 000 000
|280 861
|70 000
|-21
|309 000 000
|4 132 674
Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам крупных новинок. Лучшей премьерой недели должен будет отечественный мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK), в продвижении которого активно участвует блоггер Милана Хаметова. Скорее всего, новинка сможет заработать 25-30 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одна российская новинка – комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG) – также должна пробиться в топ-10 лучших релизов уикенда с результатом порядка 20-25 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
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01.07.2026 Автор: БК