Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 июня

Главной новинкой должен стать мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙКЛ
|VLG
|1000
|130 000 000
|1 786 942
|130 000
|-27
|2
|ХОЛОП 3
|CP
|1800
|110 000 000
|1 512 027
|61 111
|-34
|3
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|2200
|55 000 000
|756 014
|25 000
|-
|4
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|VLG
|800
|45 000 000
|618 557
|56 250
|-39
|5
|РАСПАКОВКА
|AK
|1600
|35 000 000
|481 100
|21 875
|-
|6
|РОБОНЯНЯ
|AK
|2000
|30 000 000
|412 371
|15 000
|-24
|7
|МАЛЫШ-КАРАТИСТ
|NMG
|1500
|30 000 000
|412 371
|20 000
|-
|8
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|400
|25 000 000
|343 643
|62 500
|-24
|460 000 000
|6 323 024
Новинки предстоящего уикенда не смогут сместить с первой строчки чарта холдовер МАЙКЛ (VLG), который при умеренном падении должен записать на свой счет еще порядка 130 млн рублей.
Главной премьерой недели станет отечественный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG). Анимационный релиз студии «Мельница», скорее всего, начнет свой прокат с результата в районе 50-60 млн рублей.
Комедия РАСПАКОВКА (AK) показывает хороший уровень предпродаж. Это должно позволить ей пополнить свою копилку на 30-40 млн рублей по итогу уикенда.
Также в топ-10 должна пробиться семейная приключенческая лента МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG) с Романом Курцыным. Новинка претендует на кассу в районе 30 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
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24.06.2026 Автор: БК