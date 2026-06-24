top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 июня


Главной новинкой должен стать мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙКЛ VLG 1000 130 000 000 1 786 942 130 000 -27
2 ХОЛОП 3 CP 1800 110 000 000 1 512 027 61 111 -34
3 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 VLG 2200 55 000 000 756 014 25 000 -
4 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ VLG 800 45 000 000 618 557 56 250 -39
5 РАСПАКОВКА AK 1600 35 000 000 481 100 21 875 -
6 РОБОНЯНЯ AK 2000 30 000 000 412 371 15 000 -24
7 МАЛЫШ-КАРАТИСТ NMG 1500 30 000 000 412 371 20 000 -
8 ОБСЕССИЯ EXP 400 25 000 000 343 643 62 500 -24
  460 000 000 6 323 024  

Новинки предстоящего уикенда не смогут сместить с первой строчки чарта холдовер МАЙКЛ (VLG), который при умеренном падении должен записать на свой счет еще порядка 130 млн рублей. 

Главной премьерой недели станет отечественный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG). Анимационный релиз студии «Мельница», скорее всего, начнет свой прокат с результата в районе 50-60 млн рублей. 

Комедия РАСПАКОВКА (AK) показывает хороший уровень предпродаж. Это должно позволить ей пополнить свою копилку на 30-40 млн рублей по итогу уикенда. 

Также в топ-10 должна пробиться семейная приключенческая лента МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG) с Романом Курцыным. Новинка претендует на кассу в районе 30 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 июня

24.06.2026 Автор: БК