Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 июня

Новинки предстоящего уикенда не смогут сместить с первой строчки чарта холдовер МАЙКЛ (VLG), который при умеренном падении должен записать на свой счет еще порядка 130 млн рублей.



Главной премьерой недели станет отечественный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG). Анимационный релиз студии «Мельница», скорее всего, начнет свой прокат с результата в районе 50-60 млн рублей.

Комедия РАСПАКОВКА (AK) показывает хороший уровень предпродаж. Это должно позволить ей пополнить свою копилку на 30-40 млн рублей по итогу уикенда.



Также в топ-10 должна пробиться семейная приключенческая лента МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG) с Романом Курцыным. Новинка претендует на кассу в районе 30 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3

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24.06.2026 Автор: БК