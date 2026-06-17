Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 июня

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОП 3
|CP
|2200
|210 000 000
|2 925 198
|95 455
|-20
|2
|МАЙКЛ
|VLG
|1300
|200 000 000
|2 785 903
|153 846
|-14
|3
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|VLG
|1000
|90 000 000
|1 253 656
|90 000
|-28
|4
|РОБОНЯНЯ
|AK
|1800
|50 000 000
|696 476
|27 778
|-
|5
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|440
|40 000 000
|557 181
|90 909
|-5
|6
|КОЛОНИЯ
|WP
|600
|27 000 000
|376 097
|45 000
|-
|7
|ЗВЕРОЛЮЦИЯ
|VLG
|1900
|25 000 000
|348 238
|13 158
|-15
|8
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
|CP
|400
|17 000 000
|236 802
|42 500
|-40
|659 000 000
|9 179 551
Предстоящий уикенд не окажется богат на кассовые новинки – в лидерах при минимальных падениях останутся холдоверы ХОЛОП 3 (CP) и МАЙКЛ (VLG).
Главной премьерой недели должна стать семейная комедия РОБОНЯНЯ (AK). Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 45-50 млн рублей.
Также хорошие для жанра предварительные цифры показывает корейский зомби-хоррор КОЛОНИЯ (WP), который может заработать порядка 25-30 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3
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17.06.2026 Автор: БК