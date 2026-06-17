Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 июня

Предстоящий уикенд не окажется богат на кассовые новинки – в лидерах при минимальных падениях останутся холдоверы ХОЛОП 3 (CP) и МАЙКЛ (VLG).



Главной премьерой недели должна стать семейная комедия РОБОНЯНЯ (AK). Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 45-50 млн рублей.



Также хорошие для жанра предварительные цифры показывает корейский зомби-хоррор КОЛОНИЯ (WP), который может заработать порядка 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 июня

17.06.2026 Автор: БК