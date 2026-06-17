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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 июня


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОП 3 CP 2200 210 000 000 2 925 198 95 455 -20
2 МАЙКЛ VLG 1300 200 000 000 2 785 903 153 846 -14
3 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ VLG 1000 90 000 000 1 253 656 90 000 -28
4 РОБОНЯНЯ AK 1800 50 000 000 696 476 27 778 -
5 ОБСЕССИЯ EXP 440 40 000 000 557 181 90 909 -5
6 КОЛОНИЯ WP 600 27 000 000 376 097 45 000 -
7 ЗВЕРОЛЮЦИЯ VLG 1900 25 000 000 348 238 13 158 -15
8 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ CP 400 17 000 000 236 802 42 500 -40
  659 000 000 9 179 551  

Предстоящий уикенд не окажется богат на кассовые новинки – в лидерах при минимальных падениях останутся холдоверы ХОЛОП 3 (CP) и МАЙКЛ (VLG). 

Главной премьерой недели должна стать семейная комедия РОБОНЯНЯ (AK). Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 45-50 млн рублей. 

Также хорошие для жанра предварительные цифры показывает корейский зомби-хоррор КОЛОНИЯ (WP), который может заработать порядка 25-30 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

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