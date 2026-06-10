Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 июня

«Холоп 3» должен возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОП 3
|CP
|2200
|400 000 000
|5 454 050
|181 818
|-
|2
|МАЙКЛ
|VLG
|1400
|220 000 000
|2 999 727
|157 143
|-11
|3
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|VLG
|1100
|110 000 000
|1 499 864
|100 000
|-38
|4
|ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
|NMG
|1700
|30 000 000
|409 054
|17 647
|-20
|5
|ЗВЕРОЛЮЦИЯ
|VLG
|1500
|30 000 000
|409 054
|20 000
|-
|6
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|550
|30 000 000
|409 054
|54 545
|-21
|7
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
|CP
|500
|25 000 000
|340 878
|50 000
|-47
|845 000 000
|11 521 680
Предстоящий уикенд окажется расширенным за счет выходного пятничного дня, поэтому прокатные множители уикенда практически у всех релизов будут выше обычного. Главной премьерой недели, несомненно, станет комедия Клима Шипенко ХОЛОП 3 (CP). Новинка показывает не самые впечатляющие предпродажи для фильма подобного масштаба, однако популярный бренд и повышенная востребованность в регионах должны обеспечить картине стартовые цифры в районе 400 млн рублей.
Еще одной новинкой уикенда, которой удастся пробиться в топ-10, станет анимационный проект ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG). Мультфильм может записать на свой счет 25-30 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3
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10.06.2026 Автор: БК