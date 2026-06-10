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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 июня


«Холоп 3» должен возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОП 3 CP 2200 400 000 000 5 454 050 181 818 -
2 МАЙКЛ VLG 1400 220 000 000 2 999 727 157 143 -11
3 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ VLG 1100 110 000 000 1 499 864 100 000 -38
4 ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! NMG 1700 30 000 000 409 054 17 647 -20
5 ЗВЕРОЛЮЦИЯ VLG 1500 30 000 000 409 054 20 000 -
6 ОБСЕССИЯ EXP 550 30 000 000 409 054 54 545 -21
7 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ CP 500 25 000 000 340 878 50 000 -47
  845 000 000 11 521 680  

Предстоящий уикенд окажется расширенным за счет выходного пятничного дня, поэтому прокатные множители уикенда практически у всех релизов будут выше обычного. Главной премьерой недели, несомненно, станет комедия Клима Шипенко ХОЛОП 3 (CP). Новинка показывает не самые впечатляющие предпродажи для фильма подобного масштаба, однако популярный бренд и повышенная востребованность в регионах должны обеспечить картине стартовые цифры в районе 400 млн рублей. 

Еще одной новинкой уикенда, которой удастся пробиться в топ-10, станет анимационный проект ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG). Мультфильм может записать на свой счет 25-30 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

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10.06.2026 Автор: БК