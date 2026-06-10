Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 июня

Предстоящий уикенд окажется расширенным за счет выходного пятничного дня, поэтому прокатные множители уикенда практически у всех релизов будут выше обычного. Главной премьерой недели, несомненно, станет комедия Клима Шипенко ХОЛОП 3 (CP). Новинка показывает не самые впечатляющие предпродажи для фильма подобного масштаба, однако популярный бренд и повышенная востребованность в регионах должны обеспечить картине стартовые цифры в районе 400 млн рублей.



Еще одной новинкой уикенда, которой удастся пробиться в топ-10, станет анимационный проект ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG). Мультфильм может записать на свой счет 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

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