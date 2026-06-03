Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 июня

В первый летний уикенд, судя по всему, кинотеатры ждет приятный сюприз. Фильм ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG) показывает великолепные для жанра предпродажи, которые сравнимы с ВОЗВРАЩЕНИЕМ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ. Учитывая сборы новинки по всему миру, можно смело предположить, что та сможет начать прокат в России с результата в примерно 150 млн рублей.

Впрочем, этого все равно не хватит, чтобы возглавить чарт – лидерство в прокате по-прежнему должен удержать музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG).



Еще одна новинка уикенда, семейная картина ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG) может заработать в стартовый уикенд около 25-35 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

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03.06.2026 Автор: БК