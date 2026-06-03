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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 июня


«Закулисье реальности» готовит кинотеатрам приятный сюрприз

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙКЛ VLG 1400 230 000 000 3 244 006 164 286 -27
2 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ VLG 1200 150 000 000 2 115 656 125 000 -
3 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ CP 1000 55 000 000 775 740 55 000 -52
4 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ AK 1800 35 000 000 493 653 19 444 -41
5 КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ VLG 2200 33 000 000 465 444 15 000 -27
6 ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! NMG 1800 30 000 000 423 131 16 667 -
7 ОБСЕССИЯ EXP 1000 30 000 000 423 131 30 000 -37
  563 000 000 7 940 762  

В первый летний уикенд, судя по всему, кинотеатры ждет приятный сюприз. Фильм ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG) показывает великолепные для жанра предпродажи, которые сравнимы с ВОЗВРАЩЕНИЕМ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ. Учитывая сборы новинки по всему миру, можно смело предположить, что та сможет начать прокат в России с результата в примерно 150 млн рублей.

Впрочем, этого все равно не хватит, чтобы возглавить чарт – лидерство в прокате по-прежнему должен удержать музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). 

Еще одна новинка уикенда, семейная картина ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG) может заработать в стартовый уикенд около 25-35 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

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03.06.2026 Автор: БК