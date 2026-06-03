Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 июня

«Закулисье реальности» готовит кинотеатрам приятный сюрприз
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙКЛ
|VLG
|1400
|230 000 000
|3 244 006
|164 286
|-27
|2
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
|VLG
|1200
|150 000 000
|2 115 656
|125 000
|-
|3
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
|CP
|1000
|55 000 000
|775 740
|55 000
|-52
|4
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|1800
|35 000 000
|493 653
|19 444
|-41
|5
|КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
|VLG
|2200
|33 000 000
|465 444
|15 000
|-27
|6
|ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
|NMG
|1800
|30 000 000
|423 131
|16 667
|-
|7
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|1000
|30 000 000
|423 131
|30 000
|-37
|563 000 000
|7 940 762
В первый летний уикенд, судя по всему, кинотеатры ждет приятный сюприз. Фильм ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG) показывает великолепные для жанра предпродажи, которые сравнимы с ВОЗВРАЩЕНИЕМ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ. Учитывая сборы новинки по всему миру, можно смело предположить, что та сможет начать прокат в России с результата в примерно 150 млн рублей.
Впрочем, этого все равно не хватит, чтобы возглавить чарт – лидерство в прокате по-прежнему должен удержать музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG).
Еще одна новинка уикенда, семейная картина ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG) может заработать в стартовый уикенд около 25-35 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
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03.06.2026 Автор: БК