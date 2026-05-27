Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая

«Майкл» уверенно возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЙКЛ
|VLG
|2200
|450 000 000
|6 342 495
|204 545
|-
|2
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
|CP
|1300
|110 000 000
|1 550 388
|84 615
|-34
|3
|КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
|VLG
|2000
|80 000 000
|1 127 555
|40 000
|-
|4
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|2000
|50 000 000
|704 722
|25 000
|-18
|5
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|1000
|26 000 000
|366 455
|26 000
|-32
|6
|БОГАТЫРИ
|NKI
|2000
|25 000 000
|352 361
|12 500
|-23
|7
|ПРОПАСТЬ
|NMG
|1000
|25 000 000
|352 361
|25 000
|-
|766 000 000
|10 796 335
Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в прокат долгожданного музыкального байопика МАЙКЛ (VLG). Голливудский релиз показывает великолепные предварительные цифры и претендует на старт в районе 450-500 млн рублей.
Отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) должен стать главным предложением недели для семейной аудитории. У анимационного релиза также хорошие предпродажи, которые обещают ему старт в районе 70-90 млн рублей.
Также в прокат выйдет российский триллер ПРОПАСТЬ (NMG), претендующий на 20-25 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
27.05.2026 Автор: БК