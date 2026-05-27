top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая


«Майкл» уверенно возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЙКЛ VLG 2200 450 000 000 6 342 495 204 545 -
2 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ CP 1300 110 000 000 1 550 388 84 615 -34
3 КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ VLG 2000 80 000 000 1 127 555 40 000 -
4 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ AK 2000 50 000 000 704 722 25 000 -18
5 ОБСЕССИЯ EXP 1000 26 000 000 366 455 26 000 -32
6 БОГАТЫРИ NKI 2000 25 000 000 352 361 12 500 -23
7 ПРОПАСТЬ NMG 1000 25 000 000 352 361 25 000 -
  766 000 000 10 796 335  

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в прокат долгожданного музыкального байопика МАЙКЛ (VLG). Голливудский релиз показывает великолепные предварительные цифры и претендует на старт в районе 450-500 млн рублей. 

Отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) должен стать главным предложением недели для семейной аудитории. У анимационного релиза также хорошие предпродажи, которые обещают ему старт в районе 70-90 млн рублей. 

Также в прокат выйдет российский триллер ПРОПАСТЬ (NMG), претендующий на 20-25 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 мая

27.05.2026 Автор: БК