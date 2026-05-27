Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в прокат долгожданного музыкального байопика МАЙКЛ (VLG). Голливудский релиз показывает великолепные предварительные цифры и претендует на старт в районе 450-500 млн рублей.



Отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) должен стать главным предложением недели для семейной аудитории. У анимационного релиза также хорошие предпродажи, которые обещают ему старт в районе 70-90 млн рублей.



Также в прокат выйдет российский триллер ПРОПАСТЬ (NMG), претендующий на 20-25 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

27.05.2026 Автор: БК