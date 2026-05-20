Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 мая

Новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
|CP
|1800
|250 000 000
|3 408 781
|138 889
|-
|2
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|2000
|60 000 000
|818 107
|30 000
|-
|3
|БОГАТЫРИ
|NKI
|2000
|50 000 000
|681 756
|25 000
|-
|4
|ОБСЕССИЯ
|EXP
|800
|40 000 000
|545 405
|50 000
|-
|5
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|NMG
|2000
|30 000 000
|409 054
|15 000
|-39
|6
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|600
|30 000 000
|409 054
|50 000
|-41
|460 000 000
|6 272 157
После небольшого затишья, в российский прокат выйдут сразу несколько амбициозных новинок. Главной из них несомненно станет новый фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР) с целой плеядой голливудских звезд в актерском составе. Новинка претендует на старт в районе 250 млн рублей.
Триквел популярной молодежной франшизы НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК) с Миланой Хаметовой в главной роли, судя по предпродажам, покажет результат близкий к показателям предыдущей части франшизы, и оформит за четыре дня проката порядка 60 млн рублей.
Для семейной аудитории в прокат выйдет отечественное фэнтази БОГАТЫРИ (NKI). Скорее всего, к концу недели на счету прокета окажется около 50-55 млн рублей.
Американский фильм ужасов ОБСЕССИЯ (EXP) показывает хорошие для жанра предварительные цифры, что, вероятно выльется для фильма в 35-40 млн рублей за стартовый уикенд.
Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая
20.05.2026 Автор: БК