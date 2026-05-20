Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 мая


Новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ CP 1800 250 000 000 3 408 781 138 889 -
2 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ AK 2000 60 000 000 818 107 30 000 -
3 БОГАТЫРИ NKI 2000 50 000 000 681 756 25 000 -
4 ОБСЕССИЯ EXP 800 40 000 000 545 405 50 000 -
5 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ NMG 2000 30 000 000 409 054 15 000 -39
6 КОММЕРСАНТ NKI 600 30 000 000 409 054 50 000 -41
  460 000 000 6 272 157  

После небольшого затишья, в российский прокат выйдут сразу несколько амбициозных новинок. Главной из них несомненно станет новый фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР) с целой плеядой голливудских звезд в актерском составе. Новинка претендует на старт в районе 250 млн рублей.

Триквел популярной молодежной франшизы НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК) с Миланой Хаметовой в главной роли, судя по предпродажам, покажет результат близкий к показателям предыдущей части франшизы, и оформит за четыре дня проката порядка 60 млн рублей.

Для семейной аудитории в прокат выйдет отечественное фэнтази БОГАТЫРИ (NKI). Скорее всего, к концу недели на счету прокета окажется около 50-55 млн рублей.

Американский фильм ужасов ОБСЕССИЯ (EXP) показывает хорошие для жанра предварительные цифры, что, вероятно выльется для фильма в 35-40 млн рублей за стартовый уикенд. 

Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

20.05.2026 Автор: БК