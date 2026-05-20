Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 мая

После небольшого затишья, в российский прокат выйдут сразу несколько амбициозных новинок. Главной из них несомненно станет новый фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР) с целой плеядой голливудских звезд в актерском составе. Новинка претендует на старт в районе 250 млн рублей.



Триквел популярной молодежной франшизы НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК) с Миланой Хаметовой в главной роли, судя по предпродажам, покажет результат близкий к показателям предыдущей части франшизы, и оформит за четыре дня проката порядка 60 млн рублей.



Для семейной аудитории в прокат выйдет отечественное фэнтази БОГАТЫРИ (NKI). Скорее всего, к концу недели на счету прокета окажется около 50-55 млн рублей.



Американский фильм ужасов ОБСЕССИЯ (EXP) показывает хорошие для жанра предварительные цифры, что, вероятно выльется для фильма в 35-40 млн рублей за стартовый уикенд.



20.05.2026 Автор: БК