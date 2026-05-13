top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая


В лидерах останутся холдоверы «Коммерсант» и «Ангелы Ладоги»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОММЕРСАНТ NKI 1000 68 000 000 904 015 68 000 -
2 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ CP 1200 42 000 000 558 362 35 000 -
3 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА CAO 1500 35 000 000 465 302 23 333 -
4 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ NMG 1500 35 000 000 465 302 23 333 -
5 СВОЯ В ДОСКУ NKI 1200 26 000 000 345 653 21 667 -
6 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ AK 1400 20 000 000 265 887 14 286 -
7 ВОТ ЭТО ДРАМА! VLG 400 15 000 000 199 415 37 500 -
  241 000 000 3 203 935  

После длительных майских праздников предстоящий уикенд выглядит разгрузочным для кинотеатров. Новинки не обладают высоким кассовым потенциалом, а в лидерах проката должны остаться холдоверы.

Главной премьерой уикенда должен стать отечественный мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG). Полнометражное продолжение популярного мультсериала освоит за первые четыре дня проката около 30-40 млн рублей.

Российская комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI) претендует на стартовые показатели в районе 25-30 млн рублей, что также должно позволить новинке попасть в топ-10 лучших релизов по итогам уикенда.

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 мая

13.05.2026 Автор: БК