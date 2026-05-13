Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая

В лидерах останутся холдоверы «Коммерсант» и «Ангелы Ладоги»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|1000
|68 000 000
|904 015
|68 000
|-
|2
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|1200
|42 000 000
|558 362
|35 000
|-
|3
|СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА
|CAO
|1500
|35 000 000
|465 302
|23 333
|-
|4
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|NMG
|1500
|35 000 000
|465 302
|23 333
|-
|5
|СВОЯ В ДОСКУ
|NKI
|1200
|26 000 000
|345 653
|21 667
|-
|6
|ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
|AK
|1400
|20 000 000
|265 887
|14 286
|-
|7
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
|VLG
|400
|15 000 000
|199 415
|37 500
|-
|241 000 000
|3 203 935
После длительных майских праздников предстоящий уикенд выглядит разгрузочным для кинотеатров. Новинки не обладают высоким кассовым потенциалом, а в лидерах проката должны остаться холдоверы.
Главной премьерой уикенда должен стать отечественный мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG). Полнометражное продолжение популярного мультсериала освоит за первые четыре дня проката около 30-40 млн рублей.
Российская комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI) претендует на стартовые показатели в районе 25-30 млн рублей, что также должно позволить новинке попасть в топ-10 лучших релизов по итогам уикенда.
Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ
13.05.2026 Автор: БК