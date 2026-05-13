Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая

После длительных майских праздников предстоящий уикенд выглядит разгрузочным для кинотеатров. Новинки не обладают высоким кассовым потенциалом, а в лидерах проката должны остаться холдоверы.



Главной премьерой уикенда должен стать отечественный мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG). Полнометражное продолжение популярного мультсериала освоит за первые четыре дня проката около 30-40 млн рублей.



Российская комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI) претендует на стартовые показатели в районе 25-30 млн рублей, что также должно позволить новинке попасть в топ-10 лучших релизов по итогам уикенда.



Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 мая

13.05.2026 Автор: БК