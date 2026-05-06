Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 мая

Предстоящий уикенд не окажется богат на кассовые новинки, и в лидерах уикенда с умеренным падением останутся холдоверы КОММЕРСАНТ (NKI) и АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP).



Главной премьерой недели должен стать голливудский семейный проект ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK). Несмотря на серьезную конкуренцию в данном зрительском сегменте, новинка, благодаря богатому актерскому составу и широкой росписи, может освоить за четыре дня проката порядка 30 млн рублей.



Британский фильм ужасов ХОКУМ (CPF) станет главным предложением уикенда для любителей пощекотать себе нервы. Скорее всего, к концу недели на его счету окажется около 15-20 млн рублей.



06.05.2026 Автор: БК