Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 мая


Лидировать в прокате продолжит «Коммерсант»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОММЕРСАНТ NKI 1500 70 000 000 934 829 46 667 -29
2 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ CP 1700 55 000 000 734 509 32 353 -40
3 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА CAO 1300 38 000 000 507 479 29 231 -39
4 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ AK 1800 30 000 000 400 641 16 667 -
5 ЖДУН 2 NKI 2000 27 000 000 360 577 13 500 -53
6 ВОТ ЭТО ДРАМА! VLG 500 25 000 000 333 868 50 000 -54
7 ЛИТВЯК AK 2000 18 000 000 240 385 9 000 -51
8 ХОКУМ CPF 700 18 000 000 240 385 25 714 -
  281 000 000 3 752 671  

Предстоящий уикенд не окажется богат на кассовые новинки, и в лидерах уикенда с умеренным падением останутся холдоверы КОММЕРСАНТ (NKI) и АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). 

Главной премьерой недели должен стать голливудский семейный проект ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK). Несмотря на серьезную конкуренцию в данном зрительском сегменте, новинка, благодаря богатому актерскому составу и широкой росписи, может освоить за четыре дня проката порядка 30 млн рублей. 

Британский фильм ужасов ХОКУМ (CPF) станет главным предложением уикенда для любителей пощекотать себе нервы. Скорее всего, к концу недели на его счету окажется около 15-20 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

06.05.2026 Автор: БК