Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 мая

Лидировать в прокате продолжит «Коммерсант»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|1500
|70 000 000
|934 829
|46 667
|-29
|2
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|1700
|55 000 000
|734 509
|32 353
|-40
|3
|СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА
|CAO
|1300
|38 000 000
|507 479
|29 231
|-39
|4
|ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
|AK
|1800
|30 000 000
|400 641
|16 667
|-
|5
|ЖДУН 2
|NKI
|2000
|27 000 000
|360 577
|13 500
|-53
|6
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
|VLG
|500
|25 000 000
|333 868
|50 000
|-54
|7
|ЛИТВЯК
|AK
|2000
|18 000 000
|240 385
|9 000
|-51
|8
|ХОКУМ
|CPF
|700
|18 000 000
|240 385
|25 714
|-
|281 000 000
|3 752 671
Предстоящий уикенд не окажется богат на кассовые новинки, и в лидерах уикенда с умеренным падением останутся холдоверы КОММЕРСАНТ (NKI) и АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP).
Главной премьерой недели должен стать голливудский семейный проект ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK). Несмотря на серьезную конкуренцию в данном зрительском сегменте, новинка, благодаря богатому актерскому составу и широкой росписи, может освоить за четыре дня проката порядка 30 млн рублей.
Британский фильм ужасов ХОКУМ (CPF) станет главным предложением уикенда для любителей пощекотать себе нервы. Скорее всего, к концу недели на его счету окажется около 15-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ
06.05.2026 Автор: БК