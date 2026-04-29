Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 апреля – 3 мая

За лидерство поборется семейная комедия «Ждун 2»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЖДУН 2
|NKI
|2000
|85 000 000
|1 133 333
|42 500
|-
|2
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|1900
|80 000 000
|1 066 667
|42 105
|-26
|3
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|1500
|75 000 000
|1 000 000
|50 000
|11
|4
|ГРУЗОВИЧКИ
|VLG
|2000
|70 000 000
|933 333
|35 000
|-
|5
|СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА
|CAO
|1800
|65 000 000
|866 667
|36 111
|-
|6
|ЛИТВЯК
|AK
|2000
|60 000 000
|800 000
|30 000
|-
|7
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
|VLG
|700
|50 000 000
|666 667
|71 429
|-38
|8
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА
|AK
|2000
|25 000 000
|333 333
|12 500
|-36
|9
|ПОЛУТОН
|PVZGL
|700
|22 000 000
|293 333
|31 429
|-
|10
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|600
|20 000 000
|266 667
|33 333
|-45
|552 000 000
|7 360 000
Из-за праздничного 1 мая, который в этом году выпал на пятницу, предстоящий уикенд будет состоять из трех выходных. Это положительно отразится на сборах всех релизов, но в особенности – на семейных.
Главным бенефициаром лишнего выходного дня должна стать семейная комедия ЖДУН 2 (NKI). Скорее всего, проект запишет на свой счет порядка 80-90 млн рублей. Другая новинка, рассчитанная на самого юного зрителя, – мультфильм ГРУЗОВИЧКИ (VLG), вероятно, выступит скромнее и освоит около 60-70 млн рублей за четыре дня проката.
Высокая конкуренция ожидается и между двумя военными драмами ЛИТВЯК (AK) и СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА (CAO). Новинкам придется соревноваться за внимание целевой аудитории не только друг с другом, но и с холдовером АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, который на второй неделе проката будет все еще крайне силен. Осторожно предположим, что оба проекта выступят в диапазоне от 60 до 70 млн рублей.
Также в десятку лучших должен пробиться хоррор ПОЛУТОН (PVZGL) с 20-25 млн рублей в премьерный уикенд.
Фото: постер фильма ЖДУН 2
29.04.2026 Автор: БК