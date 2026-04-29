Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 апреля – 3 мая

Из-за праздничного 1 мая, который в этом году выпал на пятницу, предстоящий уикенд будет состоять из трех выходных. Это положительно отразится на сборах всех релизов, но в особенности – на семейных.

Главным бенефициаром лишнего выходного дня должна стать семейная комедия ЖДУН 2 (NKI). Скорее всего, проект запишет на свой счет порядка 80-90 млн рублей. Другая новинка, рассчитанная на самого юного зрителя, – мультфильм ГРУЗОВИЧКИ (VLG), вероятно, выступит скромнее и освоит около 60-70 млн рублей за четыре дня проката.



Высокая конкуренция ожидается и между двумя военными драмами ЛИТВЯК (AK) и СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА (CAO). Новинкам придется соревноваться за внимание целевой аудитории не только друг с другом, но и с холдовером АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, который на второй неделе проката будет все еще крайне силен. Осторожно предположим, что оба проекта выступят в диапазоне от 60 до 70 млн рублей.



Также в десятку лучших должен пробиться хоррор ПОЛУТОН (PVZGL) с 20-25 млн рублей в премьерный уикенд.



Фото: постер фильма ЖДУН 2

29.04.2026 Автор: БК