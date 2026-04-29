top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 апреля – 3 мая


За лидерство поборется семейная комедия «Ждун 2»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЖДУН 2 NKI 2000 85 000 000 1 133 333 42 500 -
2 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ CP 1900 80 000 000 1 066 667 42 105 -26
3 КОММЕРСАНТ NKI 1500 75 000 000 1 000 000 50 000 11
4 ГРУЗОВИЧКИ VLG 2000 70 000 000 933 333 35 000 -
5 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА CAO 1800 65 000 000 866 667 36 111 -
6 ЛИТВЯК AK 2000 60 000 000 800 000 30 000 -
7 ВОТ ЭТО ДРАМА! VLG 700 50 000 000 666 667 71 429 -38
8 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА AK 2000 25 000 000 333 333 12 500 -36
9 ПОЛУТОН PVZGL 700 22 000 000 293 333 31 429 -
10 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО AK 600 20 000 000 266 667 33 333 -45
  552 000 000 7 360 000  

Из-за праздничного 1 мая, который в этом году выпал на пятницу, предстоящий уикенд будет состоять из трех выходных. Это положительно отразится на сборах всех релизов, но в особенности – на семейных.

Главным бенефициаром лишнего выходного дня должна стать семейная комедия ЖДУН 2 (NKI). Скорее всего, проект запишет на свой счет порядка 80-90 млн рублей. Другая новинка, рассчитанная на самого юного зрителя, – мультфильм ГРУЗОВИЧКИ (VLG), вероятно, выступит скромнее и освоит около 60-70 млн рублей за четыре дня проката.

Высокая конкуренция ожидается и между двумя военными драмами ЛИТВЯК (AK) и СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА (CAO). Новинкам придется соревноваться за внимание целевой аудитории не только друг с другом, но и с холдовером АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, который на второй неделе проката будет все еще крайне силен. Осторожно предположим, что оба проекта выступят в диапазоне от 60 до 70 млн рублей. 

Также в десятку лучших должен пробиться хоррор ПОЛУТОН (PVZGL) с 20-25 млн рублей в премьерный уикенд.

Фото: постер фильма ЖДУН 2

29.04.2026 Автор: БК