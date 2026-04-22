Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 апреля

Предстоящий уикенд окажется богат на разножаровые новинки, которые могут порадовать своими сборами кинотеатры. Лидером таблицы должна стать военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). Высокобюджетный отечественный проект должен принести основную кассу на майских праздниках, но, судя по предварительным цифрам, вполне может рассчитывать на старт в районе 160-180 млн рублей.

Несмотря на не самые обнадеживающие предпродажи, семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK), может записать на свой счет порядка 50-60 млн рублей на выходных, благодаря высоком кассовому множителю.

Приятным сюрпризом для показчиков может стать драма КОММЕРСАНТ (NKI) с Александром Петровым в главной роли. Релиз показывает высокий для жанра уровень предпродаж, что дает основание предпологать, что к концу уикенда в его копилке может оказаться 40-50 млн рублей.

Отечественная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) должна пользоваться повышенным спросом у региональной аудитории и, скорее всего, освоит порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

22.04.2026 Автор: БК