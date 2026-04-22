Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 апреля


Главной новинкой уикенда станет военная драма «Ангелы Ладоги»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ CP 1500 180 000 000 2 392 663 120 000 -
2 ВОТ ЭТО ДРАМА! VLG 1000 90 000 000 1 196 331 90 000 -30
3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА AK 1800 55 000 000 731 091 30 556 -
4 КОММЕРСАНТ NKI 800 45 000 000 598 166 56 250 -
5 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО AK 1200 40 000 000 531 703 33 333 -40
6 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ VLG 1200 38 000 000 505 118 31 667 -
7 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ CP 1400 30 000 000 398 777 21 429 -41
8 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 AK 600 24 000 000 319 022 40 000 -28
  502 000 000 6 672 870  

Предстоящий уикенд окажется богат на разножаровые новинки, которые могут порадовать своими сборами кинотеатры. Лидером таблицы должна стать военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). Высокобюджетный отечественный проект должен принести основную кассу на майских праздниках, но, судя по предварительным цифрам, вполне может рассчитывать на старт в районе 160-180 млн рублей. 

Несмотря на не самые обнадеживающие предпродажи, семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK), может записать на свой счет порядка 50-60 млн рублей на выходных, благодаря высоком кассовому множителю.

Приятным сюрпризом для показчиков может стать драма КОММЕРСАНТ (NKI) с Александром Петровым в главной роли. Релиз показывает высокий для жанра уровень предпродаж, что дает основание предпологать, что к концу уикенда в его копилке может оказаться 40-50 млн рублей. 

Отечественная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) должна пользоваться повышенным спросом у региональной аудитории и, скорее всего, освоит порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

22.04.2026 Автор: БК