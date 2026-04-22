Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 апреля

Главной новинкой уикенда станет военная драма «Ангелы Ладоги»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|1500
|180 000 000
|2 392 663
|120 000
|-
|2
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
|VLG
|1000
|90 000 000
|1 196 331
|90 000
|-30
|3
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА
|AK
|1800
|55 000 000
|731 091
|30 556
|-
|4
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|800
|45 000 000
|598 166
|56 250
|-
|5
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|1200
|40 000 000
|531 703
|33 333
|-40
|6
|РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
|VLG
|1200
|38 000 000
|505 118
|31 667
|-
|7
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|CP
|1400
|30 000 000
|398 777
|21 429
|-41
|8
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|600
|24 000 000
|319 022
|40 000
|-28
|502 000 000
|6 672 870
Предстоящий уикенд окажется богат на разножаровые новинки, которые могут порадовать своими сборами кинотеатры. Лидером таблицы должна стать военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). Высокобюджетный отечественный проект должен принести основную кассу на майских праздниках, но, судя по предварительным цифрам, вполне может рассчитывать на старт в районе 160-180 млн рублей.
Несмотря на не самые обнадеживающие предпродажи, семейный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK), может записать на свой счет порядка 50-60 млн рублей на выходных, благодаря высоком кассовому множителю.
Приятным сюрпризом для показчиков может стать драма КОММЕРСАНТ (NKI) с Александром Петровым в главной роли. Релиз показывает высокий для жанра уровень предпродаж, что дает основание предпологать, что к концу уикенда в его копилке может оказаться 40-50 млн рублей.
Отечественная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) должна пользоваться повышенным спросом у региональной аудитории и, скорее всего, освоит порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
22.04.2026 Автор: БК