Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля

Лидировать продолжит «Вот это драма!»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
|VLG
|1200
|110 000 000
|1 404 853
|91 667
|-32
|2
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|1300
|50 000 000
|638 570
|38 462
|-53
|3
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|CP
|1800
|40 000 000
|510 856
|22 222
|-46
|4
|ПЕТРУШКА
|NKI
|1200
|24 000 000
|306 513
|20 000
|-
|5
|НОРМАЛ
|PRD
|800
|22 000 000
|280 971
|27 500
|-
|246 000 000
|3 141 762
Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах останется американский релиз ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), который должен показать умеренное падение относительно прошлой недели и пополнить свою копилку еще примерно на 110 млн рублей.
Семейная комедия ПЕТРУШКА (NKI) демонстрирует невысокие предварительные цифры, соразмерные с другим схожим по жанру проектом прокатчика – фильмом ПАПА МОЖЕТ. Скорее всего, по итогу уикенда отечественный релиз покажет схожий результат в районе 25-30 млн рублей.
Также в десятку лучших должен пробиться американский боевик НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком в главной роли. Вероятнее всего, за четыре дня проката на счету проекта может оказаться 20-25 млн рублей.
15.04.2026 Автор: БК