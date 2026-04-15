Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля

Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах останется американский релиз ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), который должен показать умеренное падение относительно прошлой недели и пополнить свою копилку еще примерно на 110 млн рублей.



Семейная комедия ПЕТРУШКА (NKI) демонстрирует невысокие предварительные цифры, соразмерные с другим схожим по жанру проектом прокатчика – фильмом ПАПА МОЖЕТ. Скорее всего, по итогу уикенда отечественный релиз покажет схожий результат в районе 25-30 млн рублей.



Также в десятку лучших должен пробиться американский боевик НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком в главной роли. Вероятнее всего, за четыре дня проката на счету проекта может оказаться 20-25 млн рублей.



Фото: постер фильма ВОТ ЭТО ДРАМА

Смотрите также:

15.04.2026 Автор: БК