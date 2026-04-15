Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля


Лидировать продолжит «Вот это драма!»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВОТ ЭТО ДРАМА! VLG 1200 110 000 000 1 404 853 91 667 -32
2 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО AK 1300 50 000 000 638 570 38 462 -53
3 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ CP 1800 40 000 000 510 856 22 222 -46
4 ПЕТРУШКА NKI 1200 24 000 000 306 513 20 000 -
5 НОРМАЛ PRD 800 22 000 000 280 971 27 500 -
  246 000 000 3 141 762  

Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах останется американский релиз ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG), который должен показать умеренное падение относительно прошлой недели и пополнить свою копилку еще примерно на 110 млн рублей. 

Семейная комедия ПЕТРУШКА (NKI) демонстрирует невысокие предварительные цифры, соразмерные с другим схожим по жанру проектом прокатчика – фильмом ПАПА МОЖЕТ. Скорее всего, по итогу уикенда отечественный релиз покажет схожий результат в районе 25-30 млн рублей. 

Также в десятку лучших должен пробиться американский боевик НОРМАЛ (PRD) с Бобом Оденкерком в главной роли. Вероятнее всего, за четыре дня проката на счету проекта может оказаться 20-25 млн рублей. 

15.04.2026 Автор: БК