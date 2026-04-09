Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля

«Вот это драма!» должна вырваться в лидеры проката
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
|VLG
|1500
|130 000 000
|1 612 503
|86 667
|-
|2
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|1500
|110 000 000
|1 364 426
|73 333
|-49
|3
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|2000
|85 000 000
|1 054 329
|42 500
|-40
|4
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|CP
|2000
|65 000 000
|806 252
|32 500
|-
|5
|КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
|CP
|1600
|48 000 000
|595 386
|30 000
|-49
|6
|ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ
|NMG
|1800
|22 000 000
|272 885
|12 222
|-
|460 000 000
|5 705 780
Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать голливудская лента ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG) с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. Проект показывает крайне высокие для жанра предварительные цифры и претендует на старт в районе 120-130 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы возглавить таблицу лучших релизов уикенда.
Хороший уровень предпродаж демонстрирует и российская семейная картина МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Скорее всего, проект запишет на свой счет порядка 60-70 млн рублей за четыре дня проката.
Также в десятку лучших должен пробиться мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) с результатом около 20-25 млн рублей.
Фото: постер фильма ВОТ ЭТО ДРАМА
09.04.2026 Автор: БК