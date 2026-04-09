Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля

Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать голливудская лента ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG) с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. Проект показывает крайне высокие для жанра предварительные цифры и претендует на старт в районе 120-130 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы возглавить таблицу лучших релизов уикенда.



Хороший уровень предпродаж демонстрирует и российская семейная картина МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Скорее всего, проект запишет на свой счет порядка 60-70 млн рублей за четыре дня проката.



Также в десятку лучших должен пробиться мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) с результатом около 20-25 млн рублей.



09.04.2026 Автор: БК