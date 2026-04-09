top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля


«Вот это драма!» должна вырваться в лидеры проката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВОТ ЭТО ДРАМА! VLG 1500 130 000 000 1 612 503 86 667 -
2 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО AK 1500 110 000 000 1 364 426 73 333 -49
3 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 AK 2000 85 000 000 1 054 329 42 500 -40
4 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ CP 2000 65 000 000 806 252 32 500 -
5 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ CP 1600 48 000 000 595 386 30 000 -49
6 ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ NMG 1800 22 000 000 272 885 12 222 -
  460 000 000 5 705 780  

Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать голливудская лента ВОТ ЭТО ДРАМА! (VLG) с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. Проект показывает крайне высокие для жанра предварительные цифры и претендует на старт в районе 120-130 млн рублей. Этого должно хватить, чтобы возглавить таблицу лучших релизов уикенда.

Хороший уровень предпродаж демонстрирует и российская семейная картина МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (CP). Скорее всего, проект запишет на свой счет порядка 60-70 млн рублей за четыре дня проката. 

Также в десятку лучших должен пробиться мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (NMG) с результатом около 20-25 млн рублей. 

Фото: постер фильма ВОТ ЭТО ДРАМА

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля

09.04.2026 Автор: БК