Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля

В первый апрельский уикенд лидирующие позиции в чарте удержат холдоверы ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK).

Тем не менее, в тройку лучших должна попасть и главная новинка недели – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP). Фильм Марюса Вайсберга показывает довольно уверенные для жанра предпродажи и претендует на старт в районе 100-110 млн рублей за четыре дня проката. Стоит отметить, что фильм стартовал в прокате с 1 апреля, и поэтому за пять дней работы в его копилке может оказаться уже 120-125 млн рублей.



Продолжение немецкой семейной франшизы ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF) также может оказаться в десятке лучших релизов уикенда. Предварительные цифры новинки немного превосходят предшественника, что позволяет рассчитывать на кассу в районе 15 млн рублей.



Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 марта

02.04.2026 Автор: БК