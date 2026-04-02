Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля

Главной новинкой уикенда должна стать комедия «Королек моей любви»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|1600
|160 000 000
|1 984 619
|100 000
|-20
|2
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|2300
|130 000 000
|1 612 503
|56 522
|-25
|3
|КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
|CP
|2000
|110 000 000
|1 364 426
|55 000
|-
|4
|КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
|NKI
|2400
|35 000 000
|434 135
|14 583
|-13
|5
|ДЕТИ ЛЕСА 2
|CPF
|1200
|15 000 000
|186 058
|12 500
|-
|450 000 000
|5 581 742
В первый апрельский уикенд лидирующие позиции в чарте удержат холдоверы ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK).
Тем не менее, в тройку лучших должна попасть и главная новинка недели – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP). Фильм Марюса Вайсберга показывает довольно уверенные для жанра предпродажи и претендует на старт в районе 100-110 млн рублей за четыре дня проката. Стоит отметить, что фильм стартовал в прокате с 1 апреля, и поэтому за пять дней работы в его копилке может оказаться уже 120-125 млн рублей.
Продолжение немецкой семейной франшизы ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF) также может оказаться в десятке лучших релизов уикенда. Предварительные цифры новинки немного превосходят предшественника, что позволяет рассчитывать на кассу в районе 15 млн рублей.
Фото: постер фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ
02.04.2026 Автор: БК