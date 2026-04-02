Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля


Главной новинкой уикенда должна стать комедия «Королек моей любви»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО AK 1600 160 000 000 1 984 619 100 000 -20
2 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 AK 2300 130 000 000 1 612 503 56 522 -25
3 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ CP 2000 110 000 000 1 364 426 55 000 -
4 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА NKI 2400 35 000 000 434 135 14 583 -13
5 ДЕТИ ЛЕСА 2 CPF 1200 15 000 000 186 058 12 500 -
  450 000 000 5 581 742  

В первый апрельский уикенд лидирующие позиции в чарте удержат холдоверы ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK).

Тем не менее, в тройку лучших должна попасть и главная новинка недели – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (CP). Фильм Марюса Вайсберга показывает довольно уверенные для жанра предпродажи и претендует на старт в районе 100-110 млн рублей за четыре дня проката. Стоит отметить, что фильм стартовал в прокате с 1 апреля, и поэтому за пять дней работы в его копилке может оказаться уже 120-125 млн рублей. 

Продолжение немецкой семейной франшизы ДЕТИ ЛЕСА 2 (CPF) также может оказаться в десятке лучших релизов уикенда. Предварительные цифры новинки немного превосходят предшественника, что позволяет рассчитывать на кассу в районе 15 млн рублей. 

Фото: постер фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 марта

02.04.2026 Автор: БК