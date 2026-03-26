Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 марта


«Твое сердце будет разбито» может преподнести кинотеатрам сюрприз

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО AK 2000 180 000 000 2 165 283 90 000 -
2 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 AK 2300 170 000 000 2 044 990 73 913 -37
3 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА NKI 2000 42 000 000 505 233 21 000 -
4 НАСЛЕДНИК VLG 400 36 000 000 433 057 90 000 -29
5 МАЛЫШ CAO 800 32 000 000 384 939 40 000 7
6 КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА VLG 1200 23 000 000 276 675 19 167 -
7 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ AK 1000 20 000 000 240 587 20 000 -39
8 НОВАЯ ТЕЩА CP 900 16 000 000 192 470 17 778 -50
  519 000 000 6 243 233  

В последний мартовский уикенд приятный сюрприз кинотеатрам может преподнести отечественная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK). Проект показывает рекордные для жанра предпродажи, однако здесь нужно все-таки учитывать высокий фанатский ажиотаж, который вызвала экранизация книги Анны Джейн. Осторожно предположим, что новинка сможет заработать порядка 150-200 млн рублей за четыре дня проката. 

Мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI) должен заинтересовать самого юного зрителя. Российский анимационный проект достаточно сильно отстает от показателей первой части франшизы, и, скорее всего, по итогу недели пополнит свою копилку на 40-50 млн рублей.

Также в топ-10 должна попасть еще одна премьера уикенда – фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG) с 22-25 млн рублей на своем счету к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

26.03.2026 Автор: БК