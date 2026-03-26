Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 марта

«Твое сердце будет разбито» может преподнести кинотеатрам сюрприз
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|2000
|180 000 000
|2 165 283
|90 000
|-
|2
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|2300
|170 000 000
|2 044 990
|73 913
|-37
|3
|КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА
|NKI
|2000
|42 000 000
|505 233
|21 000
|-
|4
|НАСЛЕДНИК
|VLG
|400
|36 000 000
|433 057
|90 000
|-29
|5
|МАЛЫШ
|CAO
|800
|32 000 000
|384 939
|40 000
|7
|6
|КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
|VLG
|1200
|23 000 000
|276 675
|19 167
|-
|7
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|1000
|20 000 000
|240 587
|20 000
|-39
|8
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|900
|16 000 000
|192 470
|17 778
|-50
|519 000 000
|6 243 233
В последний мартовский уикенд приятный сюрприз кинотеатрам может преподнести отечественная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK). Проект показывает рекордные для жанра предпродажи, однако здесь нужно все-таки учитывать высокий фанатский ажиотаж, который вызвала экранизация книги Анны Джейн. Осторожно предположим, что новинка сможет заработать порядка 150-200 млн рублей за четыре дня проката.
Мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI) должен заинтересовать самого юного зрителя. Российский анимационный проект достаточно сильно отстает от показателей первой части франшизы, и, скорее всего, по итогу недели пополнит свою копилку на 40-50 млн рублей.
Также в топ-10 должна попасть еще одна премьера уикенда – фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG) с 22-25 млн рублей на своем счету к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
26.03.2026 Автор: БК