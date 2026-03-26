Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 марта

В последний мартовский уикенд приятный сюрприз кинотеатрам может преподнести отечественная мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (AK). Проект показывает рекордные для жанра предпродажи, однако здесь нужно все-таки учитывать высокий фанатский ажиотаж, который вызвала экранизация книги Анны Джейн. Осторожно предположим, что новинка сможет заработать порядка 150-200 млн рублей за четыре дня проката.



Мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (NKI) должен заинтересовать самого юного зрителя. Российский анимационный проект достаточно сильно отстает от показателей первой части франшизы, и, скорее всего, по итогу недели пополнит свою копилку на 40-50 млн рублей.



Также в топ-10 должна попасть еще одна премьера уикенда – фантастическая комедия КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (VLG) с 22-25 млн рублей на своем счету к вечеру воскресенья.



