Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 марта

«Домовенок Кузя 2» уверенно возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|AK
|2500
|200 000 000
|2 529 404
|80 000
|-
|2
|НАСЛЕДНИК
|VLG
|700
|50 000 000
|632 351
|71 429
|-19
|3
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|1000
|40 000 000
|505 881
|40 000
|-41
|4
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|1500
|38 000 000
|480 587
|25 333
|-42
|5
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|1200
|32 000 000
|404 705
|26 667
|-46
|6
|ДОКТОР ГАФ
|CP
|1500
|25 000 000
|316 176
|16 667
|-
|7
|МАЛЫШ
|CAO
|500
|20 000 000
|252 940
|40 000
|-16
|8
|НА ЦЕПИ
|VLG
|600
|18 000 000
|227 646
|30 000
|-
|423 000 000
|5 349 690
Главной новинкой предстоящего уикенда, несомненно, станет семейный релиз ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK). Проект претендует на старт в районе 200 млн рублей, что позволит ему возглавить отечественный прокат с большим отрывом от конкурентов.
Другая российская семейная картина ДОКТОР ГАФ (CP) пока демонстрирует довольно низкий уровень предпродаж. Скорее всего, к концу недели в копилке фильма окажется 25-30 млн рублей.
Триллер НА ЦЕПИ (VLG) станет главным предложением недели для любителей остросюжетного кино. Это позволяет ему претендовать на кассу в районе 15-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
19.03.2026 Автор: БК