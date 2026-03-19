Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 марта


«Домовенок Кузя 2» уверенно возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 AK 2500 200 000 000 2 529 404 80 000 -
2 НАСЛЕДНИК VLG 700 50 000 000 632 351 71 429 -19
3 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ AK 1000 40 000 000 505 881 40 000 -41
4 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 NKI 1500 38 000 000 480 587 25 333 -42
5 НОВАЯ ТЕЩА CP 1200 32 000 000 404 705 26 667 -46
6 ДОКТОР ГАФ CP 1500 25 000 000 316 176 16 667 -
7 МАЛЫШ CAO 500 20 000 000 252 940 40 000 -16
8 НА ЦЕПИ VLG 600 18 000 000 227 646 30 000 -
  423 000 000 5 349 690  

Главной новинкой предстоящего уикенда, несомненно, станет семейный релиз ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK). Проект претендует на старт в районе 200 млн рублей, что позволит ему возглавить отечественный прокат с большим отрывом от конкурентов. 

Другая российская семейная картина ДОКТОР ГАФ (CP) пока демонстрирует довольно низкий уровень предпродаж. Скорее всего, к концу недели в копилке фильма окажется 25-30 млн рублей.

Триллер НА ЦЕПИ (VLG) станет главным предложением недели для любителей остросюжетного кино. Это позволяет ему претендовать на кассу в районе 15-20 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 марта

19.03.2026 Автор: БК