Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 марта

Главной новинкой предстоящего уикенда, несомненно, станет семейный релиз ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK). Проект претендует на старт в районе 200 млн рублей, что позволит ему возглавить отечественный прокат с большим отрывом от конкурентов.



Другая российская семейная картина ДОКТОР ГАФ (CP) пока демонстрирует довольно низкий уровень предпродаж. Скорее всего, к концу недели в копилке фильма окажется 25-30 млн рублей.



Триллер НА ЦЕПИ (VLG) станет главным предложением недели для любителей остросюжетного кино. Это позволяет ему претендовать на кассу в районе 15-20 млн рублей.



19.03.2026 Автор: БК