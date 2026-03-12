Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 марта

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|2300
|90 000 000
|1 156 812
|39 130
|-41
|2
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|1500
|85 000 000
|1 092 545
|56 667
|-40
|3
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|2000
|80 000 000
|1 028 278
|40 000
|-41
|4
|НАСЛЕДНИК
|VLG
|700
|48 000 000
|616 967
|68 571
|-34
|5
|К СЕБЕ НЕЖНО
|AK
|1100
|27 000 000
|347 044
|24 545
|-52
|6
|ТЮЛЬПАНЫ
|NMG
|1800
|25 000 000
|321 337
|13 889
|-54
|7
|МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ
|EXP
|1000
|20 000 000
|257 069
|20 000
|-
|375 000 000
|4 820 051
Предстоящий постпраздничный уикенд, скорее всего, окажется самым слабым в марте. За лидерство в таблице вновь поборются семейные холдоверы ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI) и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Экранизация сказки А.С. Пушкина к вечеру воскресенья должна преодолеть престижную двухмиллиардную отметку сборов.
Единственной новинкой, которой удастся попасть в первую десятку, должна стать французская лента МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (EXP). Фильм с Филиппом Лашо, Жаном Рено и Жамелем Деббузом претендует на старт в районе 18-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
12.03.2026 Автор: БК