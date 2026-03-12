Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 марта

Предстоящий постпраздничный уикенд, скорее всего, окажется самым слабым в марте. За лидерство в таблице вновь поборются семейные холдоверы ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI) и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Экранизация сказки А.С. Пушкина к вечеру воскресенья должна преодолеть престижную двухмиллиардную отметку сборов.



Единственной новинкой, которой удастся попасть в первую десятку, должна стать французская лента МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (EXP). Фильм с Филиппом Лашо, Жаном Рено и Жамелем Деббузом претендует на старт в районе 18-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

