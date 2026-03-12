top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 марта


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 NKI 2300 90 000 000 1 156 812 39 130 -41
2 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ AK 1500 85 000 000 1 092 545 56 667 -40
3 НОВАЯ ТЕЩА CP 2000 80 000 000 1 028 278 40 000 -41
4 НАСЛЕДНИК VLG 700 48 000 000 616 967 68 571 -34
5 К СЕБЕ НЕЖНО AK 1100 27 000 000 347 044 24 545 -52
6 ТЮЛЬПАНЫ NMG 1800 25 000 000 321 337 13 889 -54
7 МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ EXP 1000 20 000 000 257 069 20 000 -
  375 000 000 4 820 051  

Предстоящий постпраздничный уикенд, скорее всего, окажется самым слабым в марте. За лидерство в таблице вновь поборются семейные холдоверы ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI) и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Экранизация сказки А.С. Пушкина к вечеру воскресенья должна преодолеть престижную двухмиллиардную отметку сборов. 

Единственной новинкой, которой удастся попасть в первую десятку, должна стать французская лента МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (EXP). Фильм с Филиппом Лашо, Жаном Рено и Жамелем Деббузом претендует на старт в районе 18-20 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта

12.03.2026 Автор: БК