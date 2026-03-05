Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта

«Царевна-лягушка 2» должна стать лучшей новинкой
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|NKI
|2200
|160 000 000
|2 092 324
|72 727
|-
|2
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|2000
|150 000 000
|1 961 554
|75 000
|-41
|3
|НОВАЯ ТЕЩА
|CP
|2000
|120 000 000
|1 569 243
|60 000
|-
|4
|ТЮЛЬПАНЫ
|NMG
|1500
|70 000 000
|915 392
|46 667
|-
|5
|НАСЛЕДНИК
|VLG
|1000
|70 000 000
|915 392
|70 000
|-
|6
|К СЕБЕ НЕЖНО
|AK
|1800
|60 000 000
|784 621
|33 333
|-
|7
|КРАСАВИЦА
|VLG
|1800
|45 000 000
|588 466
|25 000
|-39
|8
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|400
|30 000 000
|392 311
|75 000
|-31
|9
|МАЛЫШ
|CAO
|1400
|27 000 000
|353 080
|19 286
|-37
|732 000 000
|9 572 381
Предстоящий праздничный уикенд окажется богат на разножанровые новинки. Главной из них должна стать романтическая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI). С учетом высокой конкуренции проект претендует на старт в районе 150-170 млн рублей.
Повышенным спросом, правда уже у взрослой аудитории, должна пользоваться комедия НОВАЯ ТЕЩА (CP). Комедия с Гариком Харламовым может заработать около 120-130 млн рублей за четыре дня проката. Еще одна комедийная новинка –альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG) – должна освоить примерно 60-70 млн рублей.
Единственной крупной зарубежной новинкой недели станет криминальная комедия НАСЛЕДНИК (VLG) с Гленом Пауэллом в главной роли. Судя по предварительным цифрам, ей вполне по силам заработать порядка 60-70 млн рублей.
Также на попадание в топ-10 с результатом около 50-60 млн рублей рассчитывает мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО (AK), основанная на одноименной книге Ольги Примаченко.
Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта
05.03.2026 Автор: БК