Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта

Предстоящий праздничный уикенд окажется богат на разножанровые новинки. Главной из них должна стать романтическая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI). С учетом высокой конкуренции проект претендует на старт в районе 150-170 млн рублей.

Повышенным спросом, правда уже у взрослой аудитории, должна пользоваться комедия НОВАЯ ТЕЩА (CP). Комедия с Гариком Харламовым может заработать около 120-130 млн рублей за четыре дня проката. Еще одна комедийная новинка –альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG) – должна освоить примерно 60-70 млн рублей.

Единственной крупной зарубежной новинкой недели станет криминальная комедия НАСЛЕДНИК (VLG) с Гленом Пауэллом в главной роли. Судя по предварительным цифрам, ей вполне по силам заработать порядка 60-70 млн рублей.

Также на попадание в топ-10 с результатом около 50-60 млн рублей рассчитывает мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО (AK), основанная на одноименной книге Ольги Примаченко.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта

05.03.2026 Автор: БК