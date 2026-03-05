top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта


«Царевна-лягушка 2» должна стать лучшей новинкой

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 NKI 2200 160 000 000 2 092 324 72 727 -
2 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ AK 2000 150 000 000 1 961 554 75 000 -41
3 НОВАЯ ТЕЩА CP 2000 120 000 000 1 569 243 60 000 -
4 ТЮЛЬПАНЫ NMG 1500 70 000 000 915 392 46 667 -
5 НАСЛЕДНИК VLG 1000 70 000 000 915 392 70 000 -
6 К СЕБЕ НЕЖНО AK 1800 60 000 000 784 621 33 333 -
7 КРАСАВИЦА VLG 1800 45 000 000 588 466 25 000 -39
8 ГОРНИЧНАЯ VLG 400 30 000 000 392 311 75 000 -31
9 МАЛЫШ CAO 1400 27 000 000 353 080 19 286 -37
  732 000 000 9 572 381  

Предстоящий праздничный уикенд окажется богат на разножанровые новинки. Главной из них должна стать романтическая сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (NKI). С учетом высокой конкуренции проект претендует на старт в районе 150-170 млн рублей.

Повышенным спросом, правда уже у взрослой аудитории, должна пользоваться комедия НОВАЯ ТЕЩА (CP). Комедия с Гариком Харламовым может заработать около 120-130 млн рублей за четыре дня проката. Еще одна комедийная новинка –альманах ТЮЛЬПАНЫ (NMG) – должна освоить примерно 60-70 млн рублей. 

Единственной крупной зарубежной новинкой недели станет криминальная комедия НАСЛЕДНИК (VLG) с Гленом Пауэллом в главной роли. Судя по предварительным цифрам, ей вполне по силам заработать порядка 60-70 млн рублей. 

Также на попадание в топ-10 с результатом около 50-60 млн рублей рассчитывает мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО (AK), основанная на одноименной книге Ольги Примаченко.

