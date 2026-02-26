Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта

«Сказка о царе Салтане» вновь заберет золото
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|2000
|260 000 000
|3 414 314
|130 000
|-36
|2
|КРАСАВИЦА
|VLG
|2000
|65 000 000
|853 578
|32 500
|-38
|3
|КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
|NMG
|1800
|42 000 000
|551 543
|23 333
|-51
|4
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|500
|35 000 000
|459 619
|70 000
|-39
|5
|ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ
|CP
|1000
|27 000 000
|354 563
|27 000
|-
|6
|ДРАНИКИ
|AK
|1400
|20 000 000
|262 640
|14 286
|-
|7
|МАЛЫШ
|CAO
|800
|17 000 000
|223 244
|21 250
|-
|466 000 000
|6 119 501
Последний зимний уикенд не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах продолжит оставаться СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая должна записать на свой счет еще порядка 250-270 млн рублей.
Лучшей новинкой недели, скорее всего, станет комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP) с Евгением Цыгановым в главной роли. Проект претендует на старт в районе 25-30 млн рублей.
Также в первую десятку должны попасть комедия ДРАНИКИ (NKI) и военная драма МАЛЫШ (CAO). Обе отечественные новинки могут положить в свою копилку в районе 15-20 млн рублей по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
26.02.2026 Автор: БК