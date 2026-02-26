top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта


«Сказка о царе Салтане» вновь заберет золото

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ AK 2000 260 000 000 3 414 314 130 000 -36
2 КРАСАВИЦА VLG 2000 65 000 000 853 578 32 500 -38
3 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА NMG 1800 42 000 000 551 543 23 333 -51
4 ГОРНИЧНАЯ VLG 500 35 000 000 459 619 70 000 -39
5 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ CP 1000 27 000 000 354 563 27 000 -
6 ДРАНИКИ AK 1400 20 000 000 262 640 14 286 -
7 МАЛЫШ CAO 800 17 000 000 223 244 21 250 -
  466 000 000 6 119 501  

Последний зимний уикенд не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах продолжит оставаться СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая должна записать на свой счет еще порядка 250-270 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели, скорее всего, станет комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP) с Евгением Цыгановым в главной роли. Проект претендует на старт в районе 25-30 млн рублей. 

Также в первую десятку должны попасть комедия ДРАНИКИ (NKI) и военная драма МАЛЫШ (CAO). Обе отечественные новинки могут положить в свою копилку в районе 15-20 млн рублей по итогу уикенда. 

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

26.02.2026