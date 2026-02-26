Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта

Последний зимний уикенд не подарит кинотеатрам кассовых новинок. В лидерах продолжит оставаться СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая должна записать на свой счет еще порядка 250-270 млн рублей.



Лучшей новинкой недели, скорее всего, станет комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (CP) с Евгением Цыгановым в главной роли. Проект претендует на старт в районе 25-30 млн рублей.



Также в первую десятку должны попасть комедия ДРАНИКИ (NKI) и военная драма МАЛЫШ (CAO). Обе отечественные новинки могут положить в свою копилку в районе 15-20 млн рублей по итогу уикенда.



