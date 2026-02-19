top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 февраля


В лидерах останется «Сказка о царе Салтане»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ AK 2200 500 000 000 6 565 988 227 273 -26
2 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА NMG 1500 180 000 000 2 363 756 120 000 -
3 КРАСАВИЦА VLG 2000 160 000 000 2 101 116 80 000 -
4 ГОРНИЧНАЯ VLG 500 65 000 000 853 578 130 000 -41
5 УБЕЖИЩЕ CAO 1000 28 000 000 367 695 28 000 -49
6 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ AK 200 20 000 000 262 640 100 000 -28
7 УВОЛИТЬ ЖОРУ CP 1800 19 000 000 249 508 10 556 -69
8 ЧЕБУРАШКА 2 CP 900 18 000 000 236 376 20 000 -50
  990 000 000 13 000 657  

В предстоящий уикенд лидером проката должна будет вновь стать СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект должен показать умеренное падение и записать на свой счет еще порядка 500 млн рублей. 

Судя по предпродажам, среди лучших новинок уикенда вперед должен будет вырваться КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG). У проекта обширная фанбаза, которая должна будет обеспечить ему примерно 180-200 млн рублей в стартовый уикенд. 

Скорее всего, немного от конкурента отстанет военная картина КРАСАВИЦА (VLG), которая претендует на цифры в районе 150-170 млн рублей. Однако, с учетом праздничного понедельника, вероятно, обгонит в таблице фильм Рустама Мосафира. 


Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

