Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 февраля

В предстоящий уикенд лидером проката должна будет вновь стать СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект должен показать умеренное падение и записать на свой счет еще порядка 500 млн рублей.



Судя по предпродажам, среди лучших новинок уикенда вперед должен будет вырваться КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG). У проекта обширная фанбаза, которая должна будет обеспечить ему примерно 180-200 млн рублей в стартовый уикенд.



Скорее всего, немного от конкурента отстанет военная картина КРАСАВИЦА (VLG), которая претендует на цифры в районе 150-170 млн рублей. Однако, с учетом праздничного понедельника, вероятно, обгонит в таблице фильм Рустама Мосафира.





Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

19.02.2026 Автор: БК