Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 февраля

В лидерах останется «Сказка о царе Салтане»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|2200
|500 000 000
|6 565 988
|227 273
|-26
|2
|КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
|NMG
|1500
|180 000 000
|2 363 756
|120 000
|-
|3
|КРАСАВИЦА
|VLG
|2000
|160 000 000
|2 101 116
|80 000
|-
|4
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|500
|65 000 000
|853 578
|130 000
|-41
|5
|УБЕЖИЩЕ
|CAO
|1000
|28 000 000
|367 695
|28 000
|-49
|6
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|AK
|200
|20 000 000
|262 640
|100 000
|-28
|7
|УВОЛИТЬ ЖОРУ
|CP
|1800
|19 000 000
|249 508
|10 556
|-69
|8
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|900
|18 000 000
|236 376
|20 000
|-50
|990 000 000
|13 000 657
В предстоящий уикенд лидером проката должна будет вновь стать СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект должен показать умеренное падение и записать на свой счет еще порядка 500 млн рублей.
Судя по предпродажам, среди лучших новинок уикенда вперед должен будет вырваться КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG). У проекта обширная фанбаза, которая должна будет обеспечить ему примерно 180-200 млн рублей в стартовый уикенд.
Скорее всего, немного от конкурента отстанет военная картина КРАСАВИЦА (VLG), которая претендует на цифры в районе 150-170 млн рублей. Однако, с учетом праздничного понедельника, вероятно, обгонит в таблице фильм Рустама Мосафира.
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 февраля
19.02.2026 Автор: БК