Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 февраля


«Сказка о царе Салтане» вырвется в лидеры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ AK 2400 500 000 000 6 501 105 208 333 -
2 ГОРНИЧНАЯ VLG 500 90 000 000 1 170 199 180 000 -34
3 УВОЛИТЬ ЖОРУ CP 1500 68 000 000 884 150 45 333 -
4 УБЕЖИЩЕ CAO 1300 55 000 000 715 122 42 308 -42
5 ЧЕБУРАШКА 2 CP 1000 42 000 000 546 093 42 000 -42
6 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ RSP 400 36 000 000 468 080 90 000 2
7 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ AK 250 24 000 000 312 053 96 000 -34
  815 000 000 10 596 801  

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в прокат, очевидно, самого кассового релиза февраля СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект показывает рекордные предпродажи, обойдя прошлогодний проект ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, и вполне может осилить за четыре дня проката порядка 500 млн рублей. 

Уверенно для своего жанра должна будет выступить комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Скорее всего в первый уикенд новинке должна покориться планка сборов в 65-70 млн рублей. 

