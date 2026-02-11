Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 февраля

«Сказка о царе Салтане» вырвется в лидеры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|AK
|2400
|500 000 000
|6 501 105
|208 333
|-
|2
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|500
|90 000 000
|1 170 199
|180 000
|-34
|3
|УВОЛИТЬ ЖОРУ
|CP
|1500
|68 000 000
|884 150
|45 333
|-
|4
|УБЕЖИЩЕ
|CAO
|1300
|55 000 000
|715 122
|42 308
|-42
|5
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|1000
|42 000 000
|546 093
|42 000
|-42
|6
|РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ
|RSP
|400
|36 000 000
|468 080
|90 000
|2
|7
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|AK
|250
|24 000 000
|312 053
|96 000
|-34
|815 000 000
|10 596 801
Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в прокат, очевидно, самого кассового релиза февраля СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект показывает рекордные предпродажи, обойдя прошлогодний проект ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, и вполне может осилить за четыре дня проката порядка 500 млн рублей.
Уверенно для своего жанра должна будет выступить комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Скорее всего в первый уикенд новинке должна покориться планка сборов в 65-70 млн рублей.
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
11.02.2026 Автор: БК