Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 февраля

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом в прокат, очевидно, самого кассового релиза февраля СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект показывает рекордные предпродажи, обойдя прошлогодний проект ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, и вполне может осилить за четыре дня проката порядка 500 млн рублей.



Уверенно для своего жанра должна будет выступить комедия УВОЛИТЬ ЖОРУ (CP) с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Скорее всего в первый уикенд новинке должна покориться планка сборов в 65-70 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

11.02.2026 Автор: БК