Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля


«Горничная» разменяет милииард рублей

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГОРНИЧНАЯ VLG 550 150 000 000 1 966 697 272 727 -10
2 УБЕЖИЩЕ CAO 1200 70 000 000 917 792 58 333 -
3 РАВИОЛИ ОЛИ NKI 1500 55 000 000 721 122 36 667 -
4 ЧЕБУРАШКА 2 CP 1200 55 000 000 721 122 45 833 -48
5 ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ GF 1300 37 000 000 485 119 28 462 -49
6 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ AK 300 33 000 000 432 673 110 000 -28
7 ЛЕВША AK 2000 30 000 000 393 339 15 000 -51
8 КОММЕНТИРУЙ ЭТО CP 1400 26 000 000 340 894 18 571 -50
9 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ VLG 1000 24 000 000 314 672 24 000 -64
10 РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ EXP 1000 16 000 000 209 781 16 000 -
  496 000 000 6 503 212  

В предстоящий уикенд лидерство с минимальным падением вновь должен сохранить триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Фильм Пола Фига может записать на свой счет еще порядка 150 млн рублей, что позволит ему преодолеть общую планку сборов в 1 млрд рублей. 

Лучшей новинкой уикенда должен стать боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Проект демонстрирует схожие цифры предпродаж с новинкой прошлой недели – фильмом-катастрофой ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, и, скорее всего, его касса также составит в районе 70-75 млн рублей по итогу уикенда. 

Комедия РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) окажется главным предложением недели для регионального зрителя. Отечественный релиз с Ольгой Бузовой может освоить порядка 50-60 млн рублей за четыре дня проката. 

Также в десятку лучших по итогу уикенда должен пробиться мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (EXP) с результатом около 15-20 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ

05.02.2026 Автор: БК