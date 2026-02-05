Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля

«Горничная» разменяет милииард рублей
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|550
|150 000 000
|1 966 697
|272 727
|-10
|2
|УБЕЖИЩЕ
|CAO
|1200
|70 000 000
|917 792
|58 333
|-
|3
|РАВИОЛИ ОЛИ
|NKI
|1500
|55 000 000
|721 122
|36 667
|-
|4
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|1200
|55 000 000
|721 122
|45 833
|-48
|5
|ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
|GF
|1300
|37 000 000
|485 119
|28 462
|-49
|6
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|AK
|300
|33 000 000
|432 673
|110 000
|-28
|7
|ЛЕВША
|AK
|2000
|30 000 000
|393 339
|15 000
|-51
|8
|КОММЕНТИРУЙ ЭТО
|CP
|1400
|26 000 000
|340 894
|18 571
|-50
|9
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
|VLG
|1000
|24 000 000
|314 672
|24 000
|-64
|10
|РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|EXP
|1000
|16 000 000
|209 781
|16 000
|-
|496 000 000
|6 503 212
В предстоящий уикенд лидерство с минимальным падением вновь должен сохранить триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Фильм Пола Фига может записать на свой счет еще порядка 150 млн рублей, что позволит ему преодолеть общую планку сборов в 1 млрд рублей.
Лучшей новинкой уикенда должен стать боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Проект демонстрирует схожие цифры предпродаж с новинкой прошлой недели – фильмом-катастрофой ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, и, скорее всего, его касса также составит в районе 70-75 млн рублей по итогу уикенда.
Комедия РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) окажется главным предложением недели для регионального зрителя. Отечественный релиз с Ольгой Бузовой может освоить порядка 50-60 млн рублей за четыре дня проката.
Также в десятку лучших по итогу уикенда должен пробиться мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (EXP) с результатом около 15-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ
05.02.2026 Автор: БК