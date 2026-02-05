Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля

В предстоящий уикенд лидерство с минимальным падением вновь должен сохранить триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Фильм Пола Фига может записать на свой счет еще порядка 150 млн рублей, что позволит ему преодолеть общую планку сборов в 1 млрд рублей.



Лучшей новинкой уикенда должен стать боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Проект демонстрирует схожие цифры предпродаж с новинкой прошлой недели – фильмом-катастрофой ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, и, скорее всего, его касса также составит в районе 70-75 млн рублей по итогу уикенда.



Комедия РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) окажется главным предложением недели для регионального зрителя. Отечественный релиз с Ольгой Бузовой может освоить порядка 50-60 млн рублей за четыре дня проката.



Также в десятку лучших по итогу уикенда должен пробиться мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (EXP) с результатом около 15-20 млн рублей.



