top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраля


На четвертой неделе проката в лидеры вырвется «Горничная»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГОРНИЧНАЯ VLG 600 160 000 000 2 063 983 266 667 -5
2 ЧЕБУРАШКА 2 CP 1800 120 000 000 1 547 988 66 667 -39
3 ЛЕВША AK 2200 75 000 000 967 492 34 091 -41
4 ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ GF 1500 75 000 000 967 492 50 000 -
5 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ VLG 1300 70 000 000 902 993 53 846 -61
6 КОММЕНТИРУЙ ЭТО CP 1500 65 000 000 838 493 43 333 -
7 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ AK 700 47 000 000 606 295 67 143 -21
8 ПРОСТОКВАШИНО AK 1800 35 000 000 451 496 19 444 -50
9 БУРАТИНО NMG 1800 33 000 000 425 697 18 333 -50
10 ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС VLG 1800 28 000 000 361 197 15 556 -
  708 000 000 9 133 127  

Благодаря минимальному падению, в лидеры в последний уикенд месяца вырвется американский триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Cарафанный хит, стартовавший 8 января, на четвертой неделе проката должен пополнить свою копилку еще на 160 млн рублей и опередить, тем самым, всех конкурентов. С такой динамикой достижение планки сборов в 1 млрд рублей остается лишь вопросом времени. 

Лучшей новинкой недели должен стать фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF). Лента с Джерардом Батлером демонстрирует уверенные для жанра предпродажи и претендует на старт в районе 70-80 млн рублей.

Отечественная картина КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) с Александром Петровым по предварительным цифрам пока отстает от прошлогодней комедии ВАСИЛИЙ с его же участием и, скорее всего, освоит около 60-70 млн рублей за четыре дня проката.

Также в топ-10 уикенда должен пробиться канадский мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (VLG) с результатом в районе 28-30 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января

29.01.2026 Автор: БК