Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраля

На четвертой неделе проката в лидеры вырвется «Горничная»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|600
|160 000 000
|2 063 983
|266 667
|-5
|2
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|1800
|120 000 000
|1 547 988
|66 667
|-39
|3
|ЛЕВША
|AK
|2200
|75 000 000
|967 492
|34 091
|-41
|4
|ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
|GF
|1500
|75 000 000
|967 492
|50 000
|-
|5
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
|VLG
|1300
|70 000 000
|902 993
|53 846
|-61
|6
|КОММЕНТИРУЙ ЭТО
|CP
|1500
|65 000 000
|838 493
|43 333
|-
|7
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|AK
|700
|47 000 000
|606 295
|67 143
|-21
|8
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|1800
|35 000 000
|451 496
|19 444
|-50
|9
|БУРАТИНО
|NMG
|1800
|33 000 000
|425 697
|18 333
|-50
|10
|ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС
|VLG
|1800
|28 000 000
|361 197
|15 556
|-
|708 000 000
|9 133 127
Благодаря минимальному падению, в лидеры в последний уикенд месяца вырвется американский триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Cарафанный хит, стартовавший 8 января, на четвертой неделе проката должен пополнить свою копилку еще на 160 млн рублей и опередить, тем самым, всех конкурентов. С такой динамикой достижение планки сборов в 1 млрд рублей остается лишь вопросом времени.
Лучшей новинкой недели должен стать фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF). Лента с Джерардом Батлером демонстрирует уверенные для жанра предпродажи и претендует на старт в районе 70-80 млн рублей.
Отечественная картина КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) с Александром Петровым по предварительным цифрам пока отстает от прошлогодней комедии ВАСИЛИЙ с его же участием и, скорее всего, освоит около 60-70 млн рублей за четыре дня проката.
Также в топ-10 уикенда должен пробиться канадский мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (VLG) с результатом в районе 28-30 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января
29.01.2026 Автор: БК