Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраля

Благодаря минимальному падению, в лидеры в последний уикенд месяца вырвется американский триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Cарафанный хит, стартовавший 8 января, на четвертой неделе проката должен пополнить свою копилку еще на 160 млн рублей и опередить, тем самым, всех конкурентов. С такой динамикой достижение планки сборов в 1 млрд рублей остается лишь вопросом времени.



Лучшей новинкой недели должен стать фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF). Лента с Джерардом Батлером демонстрирует уверенные для жанра предпродажи и претендует на старт в районе 70-80 млн рублей.



Отечественная картина КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) с Александром Петровым по предварительным цифрам пока отстает от прошлогодней комедии ВАСИЛИЙ с его же участием и, скорее всего, освоит около 60-70 млн рублей за четыре дня проката.



Также в топ-10 уикенда должен пробиться канадский мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (VLG) с результатом в районе 28-30 млн рублей.



