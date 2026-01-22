Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января

«Возвращение в Сайлент Хилл» претендует на лидерство в прокате
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|2000
|170 000 000
|2 163 676
|85 000
|-50
|2
|ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
|VLG
|1000
|150 000 000
|1 909 126
|150 000
|-
|3
|ЛЕВША
|AK
|2200
|120 000 000
|1 527 300
|54 545
|-
|4
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|1000
|120 000 000
|1 527 300
|120 000
|-10
|5
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|2000
|65 000 000
|827 288
|32 500
|-50
|6
|БУРАТИНО
|NMG
|2000
|60 000 000
|763 650
|30 000
|-51
|7
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|AK
|700
|42 000 000
|534 555
|60 000
|-39
|727 000 000
|9 252 896
Рекордные для жанра независимого хоррора предпродажи показывает новый фильм Кристофа Гана ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG). Даже учитывая фанатский ажиотаж, проект должен освоить порядка 150 млн рублей за четыре дня проката. Не исключено, что его результат окажется еще выше, и тогда новинка вполне сможет побороться за первую строчку чарта.
А вот приключенческий экшн ЛЕВША (AK) пока претендует на старт ниже ожиданий индустрии – предварительные цифры фильма Владимира Беседина ведут ленту с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым на 100-120 млн рублей в стартовый уикенд.
Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
