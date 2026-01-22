top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января


«Возвращение в Сайлент Хилл» претендует на лидерство в прокате

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА 2 CP 2000 170 000 000 2 163 676 85 000 -50
2 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ VLG 1000 150 000 000 1 909 126 150 000 -
3 ЛЕВША AK 2200 120 000 000 1 527 300 54 545 -
4 ГОРНИЧНАЯ VLG 1000 120 000 000 1 527 300 120 000 -10
5 ПРОСТОКВАШИНО AK 2000 65 000 000 827 288 32 500 -50
6 БУРАТИНО NMG 2000 60 000 000 763 650 30 000 -51
7 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ AK 700 42 000 000 534 555 60 000 -39
  727 000 000 9 252 896  

Рекордные для жанра независимого хоррора предпродажи показывает новый фильм Кристофа Гана ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG). Даже учитывая фанатский ажиотаж, проект должен освоить порядка 150 млн рублей за четыре дня проката. Не исключено, что его результат окажется еще выше, и тогда новинка вполне сможет побороться за первую строчку чарта.

А вот приключенческий экшн ЛЕВША (AK) пока претендует на старт ниже ожиданий индустрии – предварительные цифры фильма Владимира Беседина ведут ленту с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым на 100-120 млн рублей в стартовый уикенд. 

Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

