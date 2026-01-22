Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января

Рекордные для жанра независимого хоррора предпродажи показывает новый фильм Кристофа Гана ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG). Даже учитывая фанатский ажиотаж, проект должен освоить порядка 150 млн рублей за четыре дня проката. Не исключено, что его результат окажется еще выше, и тогда новинка вполне сможет побороться за первую строчку чарта.



А вот приключенческий экшн ЛЕВША (AK) пока претендует на старт ниже ожиданий индустрии – предварительные цифры фильма Владимира Беседина ведут ленту с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым на 100-120 млн рублей в стартовый уикенд.



Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

22.01.2026 Автор: БК