Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января

Единственной крупной новинкой уикенда станет «Марти Великолепный»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕБУРАШКА 2
|CP
|2200
|300 000 000
|3 834 846
|136 364
|-76
|2
|БУРАТИНО
|NMG
|2200
|120 000 000
|1 533 938
|54 545
|-76
|3
|ПРОСТОКВАШИНО
|AK
|2200
|110 000 000
|1 406 110
|50 000
|-79
|4
|ГОРНИЧНАЯ
|VLG
|900
|100 000 000
|1 278 282
|111 111
|-26
|5
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|AK
|700
|75 000 000
|958 711
|107 143
|-
|705 000 000
|9 011 888
После продолжительных новогодних праздников в лидерах уикенда должны остаться холдоверы во главе с ЧЕБУРАШКОЙ 2 (CP).
Единственной крупной новинкой официального проката станет один из фаворитов наградного сезона – драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Фильм с Тимоти Шаламе в главной роли показывает хороший уровень предпродаж и претендует на старт в районе 70-80 млн рублей.
Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
15.01.2026 Автор: БК