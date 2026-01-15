Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января

После продолжительных новогодних праздников в лидерах уикенда должны остаться холдоверы во главе с ЧЕБУРАШКОЙ 2 (CP).



Единственной крупной новинкой официального проката станет один из фаворитов наградного сезона – драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Фильм с Тимоти Шаламе в главной роли показывает хороший уровень предпродаж и претендует на старт в районе 70-80 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

15.01.2026 Автор: БК