Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января


Единственной крупной новинкой уикенда станет «Марти Великолепный»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕБУРАШКА 2 CP 2200 300 000 000 3 834 846 136 364 -76
2 БУРАТИНО NMG 2200 120 000 000 1 533 938 54 545 -76
3 ПРОСТОКВАШИНО AK 2200 110 000 000 1 406 110 50 000 -79
4 ГОРНИЧНАЯ VLG 900 100 000 000 1 278 282 111 111 -26
5 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ AK 700 75 000 000 958 711 107 143 -
После продолжительных новогодних праздников в лидерах уикенда должны остаться холдоверы во главе с ЧЕБУРАШКОЙ 2 (CP). 

Единственной крупной новинкой официального проката станет один из фаворитов наградного сезона – драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Фильм с Тимоти Шаламе в главной роли показывает хороший уровень предпродаж и претендует на старт в районе 70-80 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

15.01.2026 Автор: БК