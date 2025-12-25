Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря

В последний уикенд года единственной крупной новинкой проката должна стать новая часть отечественной мульт-франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 120-130 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря

25.12.2025 Автор: БК