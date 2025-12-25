Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря

Единственной крупной новинкой уикенда станет мультфильм «Три богатыря и свет клином»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
|VLG
|2200
|120 000 000
|1 492 909
|54 545
|-
|2
|ЕЛКИ 12
|NMG
|2200
|100 000 000
|1 244 091
|45 455
|-40
|3
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|CP
|1500
|35 000 000
|435 432
|23 333
|-47
|4
|ВОЛЧОК
|CP
|1100
|23 000 000
|286 141
|20 909
|-50
|5
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|AK
|500
|22 000 000
|273 700
|44 000
|-45
|6
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|NMG
|2000
|20 000 000
|248 818
|10 000
|-47
|7
|СНЕГОВИК
|NKI
|1800
|17 000 000
|211 495
|9 444
|-45
|337 000 000
|4 192 585
В последний уикенд года единственной крупной новинкой проката должна стать новая часть отечественной мульт-франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 120-130 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря
25.12.2025 Автор: БК