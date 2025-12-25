top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря


Единственной крупной новинкой уикенда станет мультфильм «Три богатыря и свет клином»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ VLG 2200 120 000 000 1 492 909 54 545 -
2 ЕЛКИ 12 NMG 2200 100 000 000 1 244 091 45 455 -40
3 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА CP 1500 35 000 000 435 432 23 333 -47
4 ВОЛЧОК CP 1100 23 000 000 286 141 20 909 -50
5 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 AK 500 22 000 000 273 700 44 000 -45
6 ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ NMG 2000 20 000 000 248 818 10 000 -47
7 СНЕГОВИК NKI 1800 17 000 000 211 495 9 444 -45
  337 000 000 4 192 585  

В последний уикенд года единственной крупной новинкой проката должна стать новая часть отечественной мульт-франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 120-130 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

