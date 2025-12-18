Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря

Главным релизом предстоящего уикенда, несомненно, должна стать новая часть новогодней франшизы ЕЛКИ 12 (NMG). Проект показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 150 млн рублей, что должно позволить картине возглавить прокат.



Основным предложением уикенда для детской аудитории выглядит сказка СНЕГОВИК (NKI). Фильм демонстрирует не самые высокие предварительные цифры, однако за счет высокого семейного множителя он вполне может претендовать на 40-50 млн рублей по итогу недели.



Американский фэнтези-экшен ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK), напротив, рассчитан на более взрослую публику. Картина с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер, скорее всего, освоит 20-25 млн рублей за четыре дня проката.



Также в десятку лучших релизов уикенда должна попасть фантастическая мелодрама ВЕЧНОСТЬ (VLG), которая может претендовать примерно на 20-25 млн рублей к концу недели.



Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря

18.12.2025 Автор: БК