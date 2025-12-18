top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря


«Елки 12» должны забрать золото уикенда

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЕЛКИ 12 NMG 1100 150 000 000 1 925 546 136 364 -
2 ВОЛЧОК CP 1500 65 000 000 834 403 43 333 -35
3 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА CP 1700 64 000 000 821 566 37 647 -47
4 СНЕГОВИК NKI 1500 50 000 000 641 849 33 333 -
5 ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ NMG 2000 48 000 000 616 175 24 000 -33
6 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 AK 500 45 000 000 577 664 90 000 -40
7 ВЕЧНОСТЬ VLG 1000 25 000 000 320 924 25 000 -
8 ПОЙМАТЬ МОНСТРА AK 1200 23 000 000 295 250 19 167 -
9 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ PNR 700 17 000 000 218 228 24 286 -55
  487 000 000 6 251 605  

Главным релизом предстоящего уикенда, несомненно, должна стать новая часть новогодней франшизы ЕЛКИ 12 (NMG). Проект показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 150 млн рублей, что должно позволить картине возглавить прокат. 

Основным предложением уикенда для детской аудитории выглядит сказка СНЕГОВИК (NKI). Фильм демонстрирует не самые высокие предварительные цифры, однако за счет высокого семейного множителя он вполне может претендовать на 40-50 млн рублей по итогу недели. 

Американский фэнтези-экшен ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK), напротив, рассчитан на более взрослую публику. Картина с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер, скорее всего, освоит 20-25 млн рублей за четыре дня проката. 

Также в десятку лучших релизов уикенда должна попасть фантастическая мелодрама ВЕЧНОСТЬ (VLG), которая может претендовать примерно на 20-25 млн рублей к концу недели.

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12

