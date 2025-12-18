Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря

«Елки 12» должны забрать золото уикенда
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЕЛКИ 12
|NMG
|1100
|150 000 000
|1 925 546
|136 364
|-
|2
|ВОЛЧОК
|CP
|1500
|65 000 000
|834 403
|43 333
|-35
|3
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|CP
|1700
|64 000 000
|821 566
|37 647
|-47
|4
|СНЕГОВИК
|NKI
|1500
|50 000 000
|641 849
|33 333
|-
|5
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|NMG
|2000
|48 000 000
|616 175
|24 000
|-33
|6
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|AK
|500
|45 000 000
|577 664
|90 000
|-40
|7
|ВЕЧНОСТЬ
|VLG
|1000
|25 000 000
|320 924
|25 000
|-
|8
|ПОЙМАТЬ МОНСТРА
|AK
|1200
|23 000 000
|295 250
|19 167
|-
|9
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
|PNR
|700
|17 000 000
|218 228
|24 286
|-55
|487 000 000
|6 251 605
Главным релизом предстоящего уикенда, несомненно, должна стать новая часть новогодней франшизы ЕЛКИ 12 (NMG). Проект показывает уверенный уровень предпродаж и претендует на старт в районе 150 млн рублей, что должно позволить картине возглавить прокат.
Основным предложением уикенда для детской аудитории выглядит сказка СНЕГОВИК (NKI). Фильм демонстрирует не самые высокие предварительные цифры, однако за счет высокого семейного множителя он вполне может претендовать на 40-50 млн рублей по итогу недели.
Американский фэнтези-экшен ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK), напротив, рассчитан на более взрослую публику. Картина с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер, скорее всего, освоит 20-25 млн рублей за четыре дня проката.
Также в десятку лучших релизов уикенда должна попасть фантастическая мелодрама ВЕЧНОСТЬ (VLG), которая может претендовать примерно на 20-25 млн рублей к концу недели.
Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря
18.12.2025 Автор: БК