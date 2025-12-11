Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря

«Невероятные прриключения Шурика» могут побороться за лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|CP
|1800
|120 000 000
|1 539 251
|66 667
|-
|2
|ВОЛЧОК
|CP
|2000
|100 000 000
|1 282 709
|50 000
|-35
|3
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|NMG
|2000
|80 000 000
|1 026 167
|40 000
|-
|4
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|AK
|700
|70 000 000
|897 896
|100 000
|-45
|5
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
|PNR
|900
|38 000 000
|487 429
|42 222
|-64
|408 000 000
|5 233 453
Главной новинкой уикенда, вероятно, окажется музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP). Хороший уровень предпродаж показывает повышенный интерес со стороны целевой аудитории, что может позволить проекту заработать порядка 110-130 млн рублей в свой первый уикенд.
Семейного зрителя должен заинтересовать отечественный мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG). Скорее всего, картина сможет записать на свой счет около 70-80 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
11.12.2025 Автор: БК