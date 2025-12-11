top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря


«Невероятные прриключения Шурика» могут побороться за лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА CP 1800 120 000 000 1 539 251 66 667 -
2 ВОЛЧОК CP 2000 100 000 000 1 282 709 50 000 -35
3 ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ NMG 2000 80 000 000 1 026 167 40 000 -
4 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 AK 700 70 000 000 897 896 100 000 -45
5 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ PNR 900 38 000 000 487 429 42 222 -64
  408 000 000 5 233 453  

Главной новинкой уикенда, вероятно, окажется музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP). Хороший уровень предпродаж показывает повышенный интерес со стороны целевой аудитории, что может позволить проекту заработать порядка 110-130 млн рублей в свой первый уикенд. 

Семейного зрителя должен заинтересовать отечественный мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG). Скорее всего, картина сможет записать на свой счет около 70-80 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

