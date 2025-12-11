Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря

Главной новинкой уикенда, вероятно, окажется музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP). Хороший уровень предпродаж показывает повышенный интерес со стороны целевой аудитории, что может позволить проекту заработать порядка 110-130 млн рублей в свой первый уикенд.



Семейного зрителя должен заинтересовать отечественный мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG). Скорее всего, картина сможет записать на свой счет около 70-80 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

11.12.2025 Автор: БК