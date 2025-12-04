Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 декабря

Первый уикенд декабря ознаменуется выходом в прокат высокобюджетной приключенческой ленты ВОЛЧОК (CP). Несмотря на то, что предварительные продажи проекта идут ниже ожиданий рынка, широкая роспись и активная рекламная кампания фильма должны позволить ему рассчитывать на 120-130 млн рублей по итогу уикенда. Подобный результат позволит новинке побороться за лидерство с холдовером ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK).



Темной лошадкой недели видится аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR). У новинки внушительные предпродажи, которые, впрочем, обусловлены сильным фанатским фактором. Осторожно предположим, что японский релиз сможет заработать за четыре дня проката около 80 млн рублей. Впрочем, не исключено, что к концу недели проект сможет превзойти результат аниме Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА (95,8 млн) и показать рекорд стартовых сборов для аниме.



Сразу две отечественные комедии претендуют на повышенный интерес у региональной публики. ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI) достаточно уверенно опережает своего конкурента с потенциальным результатом в районе 30 млн рублей к концу недели. СЕМЬЯНИН (AK), в свою очередь, не впечатляет предварительными цифрами, и, скорее всего, сможет рассчитывать на 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья.



Главным предложением недели для избирательной аудитории должен стать новый фильм Пак Чхан-Ука МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (VLG). Корейская картина может освоить приблизительно 15-18 млн рублей за четыре дня.



Фото: кадр из фильма ВОЛЧОК

04.12.2025 Автор: БК