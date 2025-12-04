Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 декабря

«Волчок» поборется за лидерство в прокате
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|AK
|1500
|135 000 000
|1 717 776
|90 000
|-40
|2
|ВОЛЧОК
|CP
|1800
|130 000 000
|1 654 154
|72 222
|-
|3
|ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ
|PNR
|700
|80 000 000
|1 017 941
|114 286
|-
|4
|ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
|NKI
|1200
|30 000 000
|381 728
|25 000
|-
|5
|ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
|AK
|1500
|22 000 000
|279 934
|14 667
|-52
|6
|СЕМЬЯНИН
|AK
|2000
|20 000 000
|254 485
|10 000
|-
|7
|МАША И МЕДВЕДИ
|NKI
|1500
|20 000 000
|254 485
|13 333
|-51
|8
|УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
|PVZGL
|500
|20 000 000
|254 485
|40 000
|-47
|9
|АВИАТОР
|AK
|1200
|17 000 000
|216 313
|14 167
|-57
|10
|МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
|VLG
|500
|17 000 000
|216 313
|34 000
|-
|491 000 000
|6 247 614
Первый уикенд декабря ознаменуется выходом в прокат высокобюджетной приключенческой ленты ВОЛЧОК (CP). Несмотря на то, что предварительные продажи проекта идут ниже ожиданий рынка, широкая роспись и активная рекламная кампания фильма должны позволить ему рассчитывать на 120-130 млн рублей по итогу уикенда. Подобный результат позволит новинке побороться за лидерство с холдовером ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK).
Темной лошадкой недели видится аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR). У новинки внушительные предпродажи, которые, впрочем, обусловлены сильным фанатским фактором. Осторожно предположим, что японский релиз сможет заработать за четыре дня проката около 80 млн рублей. Впрочем, не исключено, что к концу недели проект сможет превзойти результат аниме Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА (95,8 млн) и показать рекорд стартовых сборов для аниме.
Сразу две отечественные комедии претендуют на повышенный интерес у региональной публики. ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI) достаточно уверенно опережает своего конкурента с потенциальным результатом в районе 30 млн рублей к концу недели. СЕМЬЯНИН (AK), в свою очередь, не впечатляет предварительными цифрами, и, скорее всего, сможет рассчитывать на 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья.
Главным предложением недели для избирательной аудитории должен стать новый фильм Пак Чхан-Ука МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (VLG). Корейская картина может освоить приблизительно 15-18 млн рублей за четыре дня.
