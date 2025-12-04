top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 декабря


«Волчок» поборется за лидерство в прокате

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 AK 1500 135 000 000 1 717 776 90 000 -40
2 ВОЛЧОК CP 1800 130 000 000 1 654 154 72 222 -
3 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ PNR 700 80 000 000 1 017 941 114 286 -
4 ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА NKI 1200 30 000 000 381 728 25 000 -
5 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ AK 1500 22 000 000 279 934 14 667 -52
6 СЕМЬЯНИН AK 2000 20 000 000 254 485 10 000 -
7 МАША И МЕДВЕДИ NKI 1500 20 000 000 254 485 13 333 -51
8 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ PVZGL 500 20 000 000 254 485 40 000 -47
9 АВИАТОР AK 1200 17 000 000 216 313 14 167 -57
10 МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ VLG 500 17 000 000 216 313 34 000 -
  491 000 000 6 247 614  

Первый уикенд декабря ознаменуется выходом в прокат высокобюджетной приключенческой ленты ВОЛЧОК (CP). Несмотря на то, что предварительные продажи проекта идут ниже ожиданий рынка, широкая роспись и активная рекламная кампания фильма должны позволить ему рассчитывать на 120-130 млн рублей по итогу уикенда. Подобный результат позволит новинке побороться за лидерство с холдовером ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK).

Темной лошадкой недели видится аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR). У новинки внушительные предпродажи, которые, впрочем, обусловлены сильным фанатским фактором. Осторожно предположим, что японский релиз сможет заработать за четыре дня проката около 80 млн рублей. Впрочем, не исключено, что к концу недели проект сможет превзойти результат аниме Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА (95,8 млн) и показать рекорд стартовых сборов для аниме.  

Сразу две отечественные комедии претендуют на повышенный интерес у региональной публики. ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI) достаточно уверенно опережает своего конкурента с потенциальным результатом в районе 30 млн рублей к концу недели. СЕМЬЯНИН (AK), в свою очередь, не впечатляет предварительными цифрами, и, скорее всего, сможет рассчитывать на 18-20 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Главным предложением недели для избирательной аудитории должен стать новый фильм Пак Чхан-Ука МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (VLG). Корейская картина может освоить приблизительно 15-18 млн рублей за четыре дня. 

Фото: кадр из фильма ВОЛЧОК

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября

04.12.2025 Автор: БК