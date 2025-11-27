Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября

Золото чарта вновь уйдет «Иллюзии обмана 3»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|AK
|2000
|220 000 000
|2 718 063
|110 000
|-36
|2
|ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
|NMG
|1800
|50 000 000
|617 742
|27 778
|-
|3
|МАША И МЕДВЕДИ
|NKI
|2000
|45 000 000
|555 967
|22 500
|-44
|4
|АВИАТОР
|AK
|2000
|40 000 000
|494 193
|20 000
|-48
|5
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|1500
|40 000 000
|494 193
|26 667
|-36
|6
|УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ
|PVZGL
|800
|40 000 000
|494 193
|50 000
|-
|7
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|1000
|38 000 000
|469 484
|38 000
|-36
|8
|ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
|AK
|2000
|37 000 000
|457 129
|18 500
|-
|9
|АВГУСТ
|CP
|500
|28 000 000
|345 935
|56 000
|-32
|10
|ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ
|VLG
|1200
|25 000 000
|308 871
|20 833
|-
|11
|ПО-БРАТСКИ
|CAO
|1500
|19 000 000
|234 742
|12 667
|-
|582 000 000
|7 190 511
В последний осенний уикенд доминировать в прокате продолжит голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект должен записать на свой счет еще порядка 200-230 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда, скорее всего, станет военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG). Продюсерский проект Игоря Угольникова претендует на 50-55 млн рублей за четыре дня проката.
Главным сюрпризом недели, предположительно, должен стать триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL) Линн Рэмси. Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года демонстрирует высокий уровень предпродаж – во многом из-за ажиотажа большой фэн-базы Дженифер Лоуренс и Роберта Паттинсона. Довольно сложно предсказать насколько сильно фильм окажется востребован у обычного зрителя, поэтому мы осторожно предположим, что он сможет покорить отметку сборов в районе 40 млн рублей.
Стартующие на одной дате две российские комедии показывают разный уровень предварительных цифр. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AК), скорее всего, освоит 35-40 млн рублей, в то время как ПО-БРАТСКИ (CAO) может рассчитывать на результат в районе 15-20 млн рублей.
Турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG) скорее разочаровывает своими предпродажами – особенно в сравнении с показателями картины ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ, где главную роль также исполнила Ханде Эрчел. Тем не менее, новинка вполне может положить в свою копилку 25-30 млн рублей по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
27.11.2025 Автор: БК