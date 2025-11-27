Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября

В последний осенний уикенд доминировать в прокате продолжит голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект должен записать на свой счет еще порядка 200-230 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда, скорее всего, станет военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG). Продюсерский проект Игоря Угольникова претендует на 50-55 млн рублей за четыре дня проката.

Главным сюрпризом недели, предположительно, должен стать триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL) Линн Рэмси. Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года демонстрирует высокий уровень предпродаж – во многом из-за ажиотажа большой фэн-базы Дженифер Лоуренс и Роберта Паттинсона. Довольно сложно предсказать насколько сильно фильм окажется востребован у обычного зрителя, поэтому мы осторожно предположим, что он сможет покорить отметку сборов в районе 40 млн рублей.



Стартующие на одной дате две российские комедии показывают разный уровень предварительных цифр. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AК), скорее всего, освоит 35-40 млн рублей, в то время как ПО-БРАТСКИ (CAO) может рассчитывать на результат в районе 15-20 млн рублей.



Турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG) скорее разочаровывает своими предпродажами – особенно в сравнении с показателями картины ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ, где главную роль также исполнила Ханде Эрчел. Тем не менее, новинка вполне может положить в свою копилку 25-30 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

27.11.2025 Автор: БК