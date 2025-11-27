top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноября


Золото чарта вновь уйдет «Иллюзии обмана 3»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 AK 2000 220 000 000 2 718 063 110 000 -36
2 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ NMG 1800 50 000 000 617 742 27 778 -
3 МАША И МЕДВЕДИ NKI 2000 45 000 000 555 967 22 500 -44
4 АВИАТОР AK 2000 40 000 000 494 193 20 000 -48
5 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ NMG 1500 40 000 000 494 193 26 667 -36
6 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ PVZGL 800 40 000 000 494 193 50 000 -
7 ГОРЫНЫЧ VLG 1000 38 000 000 469 484 38 000 -36
8 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ AK 2000 37 000 000 457 129 18 500 -
9 АВГУСТ CP 500 28 000 000 345 935 56 000 -32
10 ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ VLG 1200 25 000 000 308 871 20 833 -
11 ПО-БРАТСКИ CAO 1500 19 000 000 234 742 12 667 -
  582 000 000 7 190 511  

В последний осенний уикенд доминировать в прокате продолжит голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект должен записать на свой счет еще порядка 200-230 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда, скорее всего, станет военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG). Продюсерский проект Игоря Угольникова претендует на 50-55 млн рублей за четыре дня проката.

Главным сюрпризом недели, предположительно, должен стать триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL) Линн Рэмси. Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года демонстрирует высокий уровень предпродаж – во многом из-за ажиотажа большой фэн-базы Дженифер Лоуренс и Роберта Паттинсона. Довольно сложно предсказать насколько сильно фильм окажется востребован у обычного зрителя, поэтому мы осторожно предположим, что он сможет покорить отметку сборов в районе 40 млн рублей.

Стартующие на одной дате две российские комедии показывают разный уровень предварительных цифр. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AК), скорее всего, освоит 35-40 млн рублей, в то время как ПО-БРАТСКИ (CAO) может рассчитывать на результат в районе 15-20 млн рублей.

Турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG) скорее разочаровывает своими предпродажами – особенно в сравнении с показателями картины ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ, где главную роль также исполнила Ханде Эрчел. Тем не менее, новинка вполне может положить в свою копилку 25-30 млн рублей по итогу уикенда. 

Фото: кадр из фильма ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября

27.11.2025 Автор: БК