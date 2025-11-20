top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября


«Иллюзия обмана 3» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 AK 2000 300 000 000 3 690 491 150 000 -44
2 АВИАТОР AK 2000 150 000 000 1 845 245 75 000 -
3 МАША И МЕДВЕДИ NKI 2000 90 000 000 1 107 147 45 000 -
4 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ NMG 2000 60 000 000 738 098 30 000 -37
5 ГОРЫНЫЧ VLG 1500 55 000 000 676 590 36 667 -39
6 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ AK 1500 40 000 000 492 065 26 667 -42
7 СУЩНОСТЬ WP 1200 30 000 000 369 049 25 000 -
8 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС CP 800 30 000 000 369 049 37 500 -45
9 АВГУСТ CP 500 28 000 000 344 446 56 000 -33
10 МАЖОР В ДУБАЕ CP 600 15 000 000 184 525 25 000 -59
  798 000 000 9 816 706  

Несмотря на старт нескольких амбициозных новинок, в лидерах уикенда останется голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Во второй уикенд проект должен записать на свой счет еще порядка 300 млн рублей, что может позволить ему преодолеть миллиардную отметку уже к концу недели. 

Лучшей новинкой уикенда должна стать экранизация романа Евгения Водолазкина АВИАТОР (AK). Отечественный релиз демонстрирует неплохой уровень предпродаж, что позволяет ему рассчитывать примерно на 130-150 млн рублей по итогу четырех дней проката. 

Семейная картина МАША И МЕДВЕДИ (NKI) рассчитана на семейную аудиторию и, несмотря на серьезную конкуренцию среди холдоверов, может заработать в районе 90-100 млн рублей по итогу уикенда. 

Также в десятку лучших должен пробиться триллер СУЩНОСТЬ (WP) с Бенедиктом Камбербэтчем. Фильм показывает уверенные для жанра предварительные цифры и вполне может осилить планку сборов в 25-30 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

