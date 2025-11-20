Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября

«Иллюзия обмана 3» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|AK
|2000
|300 000 000
|3 690 491
|150 000
|-44
|2
|АВИАТОР
|AK
|2000
|150 000 000
|1 845 245
|75 000
|-
|3
|МАША И МЕДВЕДИ
|NKI
|2000
|90 000 000
|1 107 147
|45 000
|-
|4
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|2000
|60 000 000
|738 098
|30 000
|-37
|5
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|1500
|55 000 000
|676 590
|36 667
|-39
|6
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|1500
|40 000 000
|492 065
|26 667
|-42
|7
|СУЩНОСТЬ
|WP
|1200
|30 000 000
|369 049
|25 000
|-
|8
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|800
|30 000 000
|369 049
|37 500
|-45
|9
|АВГУСТ
|CP
|500
|28 000 000
|344 446
|56 000
|-33
|10
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|600
|15 000 000
|184 525
|25 000
|-59
|798 000 000
|9 816 706
Несмотря на старт нескольких амбициозных новинок, в лидерах уикенда останется голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Во второй уикенд проект должен записать на свой счет еще порядка 300 млн рублей, что может позволить ему преодолеть миллиардную отметку уже к концу недели.
Лучшей новинкой уикенда должна стать экранизация романа Евгения Водолазкина АВИАТОР (AK). Отечественный релиз демонстрирует неплохой уровень предпродаж, что позволяет ему рассчитывать примерно на 130-150 млн рублей по итогу четырех дней проката.
Семейная картина МАША И МЕДВЕДИ (NKI) рассчитана на семейную аудиторию и, несмотря на серьезную конкуренцию среди холдоверов, может заработать в районе 90-100 млн рублей по итогу уикенда.
Также в десятку лучших должен пробиться триллер СУЩНОСТЬ (WP) с Бенедиктом Камбербэтчем. Фильм показывает уверенные для жанра предварительные цифры и вполне может осилить планку сборов в 25-30 млн рублей к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
20.11.2025 Автор: БК