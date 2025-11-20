Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября

Несмотря на старт нескольких амбициозных новинок, в лидерах уикенда останется голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Во второй уикенд проект должен записать на свой счет еще порядка 300 млн рублей, что может позволить ему преодолеть миллиардную отметку уже к концу недели.



Лучшей новинкой уикенда должна стать экранизация романа Евгения Водолазкина АВИАТОР (AK). Отечественный релиз демонстрирует неплохой уровень предпродаж, что позволяет ему рассчитывать примерно на 130-150 млн рублей по итогу четырех дней проката.



Семейная картина МАША И МЕДВЕДИ (NKI) рассчитана на семейную аудиторию и, несмотря на серьезную конкуренцию среди холдоверов, может заработать в районе 90-100 млн рублей по итогу уикенда.



Также в десятку лучших должен пробиться триллер СУЩНОСТЬ (WP) с Бенедиктом Камбербэтчем. Фильм показывает уверенные для жанра предварительные цифры и вполне может осилить планку сборов в 25-30 млн рублей к вечеру воскресенья.



Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

20.11.2025 Автор: БК