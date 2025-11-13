Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 ноября

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет новая часть приключенческой франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект установил рекорд предпродаж для зарубежных релизов с момента ухода с российского рынка голливудских студий в 2022 году. Судя по всему, новинке удастся заработать порядка 400 млн рублей за четыре дня проката.



Семейная картина ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG) демонстрирует схожие предстартовые цифры с фильмом БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, что позволяет ей рассчитывать на 70-80 млн рублей по итогу уикенда.



В десятку лучших также должна попасть семейная комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP). Отечественная картина претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

13.11.2025 Автор: БК