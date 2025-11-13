Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 ноября

«Иллюзия обмана 3» возглавит прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|AK
|2000
|400 000 000
|4 926 715
|200 000
|-
|2
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|1800
|90 000 000
|1 108 511
|50 000
|-41
|3
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|2000
|80 000 000
|985 343
|40 000
|-45
|4
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|NMG
|2000
|70 000 000
|862 175
|35 000
|-
|5
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|1500
|55 000 000
|677 423
|36 667
|-52
|6
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|1200
|45 000 000
|554 255
|37 500
|-52
|7
|АВГУСТ
|CP
|500
|37 000 000
|455 721
|74 000
|-35
|8
|ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
|CP
|1200
|22 000 000
|270 969
|18 333
|-49
|9
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|CP
|1200
|20 000 000
|246 336
|16 667
|-
|819 000 000
|10 087 449
Главной новинкой уикенда, несомненно, станет новая часть приключенческой франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект установил рекорд предпродаж для зарубежных релизов с момента ухода с российского рынка голливудских студий в 2022 году. Судя по всему, новинке удастся заработать порядка 400 млн рублей за четыре дня проката.
Семейная картина ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG) демонстрирует схожие предстартовые цифры с фильмом БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, что позволяет ей рассчитывать на 70-80 млн рублей по итогу уикенда.
В десятку лучших также должна попасть семейная комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP). Отечественная картина претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
13.11.2025 Автор: БК