top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 ноября


«Иллюзия обмана 3» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 AK 2000 400 000 000 4 926 715 200 000 -
2 ГОРЫНЫЧ VLG 1800 90 000 000 1 108 511 50 000 -41
3 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ AK 2000 80 000 000 985 343 40 000 -45
4 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ NMG 2000 70 000 000 862 175 35 000 -
5 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС CP 1500 55 000 000 677 423 36 667 -52
6 МАЖОР В ДУБАЕ CP 1200 45 000 000 554 255 37 500 -52
7 АВГУСТ CP 500 37 000 000 455 721 74 000 -35
8 ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК CP 1200 22 000 000 270 969 18 333 -49
9 ЛЫСЫЙ НЯНЬ CP 1200 20 000 000 246 336 16 667 -
  819 000 000 10 087 449  

Главной новинкой уикенда, несомненно, станет новая часть приключенческой франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект установил рекорд предпродаж для зарубежных релизов с момента ухода с российского рынка голливудских студий в 2022 году. Судя по всему, новинке удастся заработать порядка 400 млн рублей за четыре дня проката.

Семейная картина ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG) демонстрирует схожие предстартовые цифры с фильмом БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, что позволяет ей рассчитывать на 70-80 млн рублей по итогу уикенда. 

В десятку лучших также должна попасть семейная комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP). Отечественная картина претендует на старт в районе 20-25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября

13.11.2025 Автор: БК