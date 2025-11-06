Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|2000
|175 000 000
|2 202 089
|87 500
|-
|2
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|2000
|150 000 000
|1 887 505
|75 000
|-
|3
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|1800
|115 000 000
|1 447 087
|63 889
|-
|4
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|1200
|75 000 000
|943 752
|62 500
|-
|5
|КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
|VLG
|1800
|50 000 000
|629 168
|27 778
|-
|6
|АВГУСТ
|CP
|700
|40 000 000
|503 335
|57 143
|-
|7
|ФИННИК 2
|NMG
|1500
|33 000 000
|415 251
|22 000
|-
|8
|ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
|CP
|800
|20 000 000
|251 667
|25 000
|-
|9
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|500
|15 000 000
|188 750
|30 000
|-
|673 000 000
|8 468 605
После расширенного праздничного уикенда, прокат, очевидно, ждет довольно серьезный спад. Многочисленные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты, поэтому в лидерах должны остаться холдоверы во главе с картиной ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK).
Главной новинкой недели видится европейский анимационный релиз КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). Несмотря на серьезную конкуренцию за семейного зрителя, проект претендует на 40-50 млн рублей за четыре дня проката.
Отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP) может положить в свою копилку в районе 20 млн рублей. Новинка показывает неплохие для жанра предварительные цифры и имеет достаточно широкую роспись.
Фото: кадр со съемок фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
