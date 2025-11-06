Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября

После расширенного праздничного уикенда, прокат, очевидно, ждет довольно серьезный спад. Многочисленные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты, поэтому в лидерах должны остаться холдоверы во главе с картиной ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK).



Главной новинкой недели видится европейский анимационный релиз КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). Несмотря на серьезную конкуренцию за семейного зрителя, проект претендует на 40-50 млн рублей за четыре дня проката.



Отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP) может положить в свою копилку в районе 20 млн рублей. Новинка показывает неплохие для жанра предварительные цифры и имеет достаточно широкую роспись.



Фото: кадр со съемок фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября

06.11.2025 Автор: БК