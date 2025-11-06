top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ AK 2000 175 000 000 2 202 089 87 500 -
2 ГОРЫНЫЧ VLG 2000 150 000 000 1 887 505 75 000 -
3 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС CP 1800 115 000 000 1 447 087 63 889 -
4 МАЖОР В ДУБАЕ CP 1200 75 000 000 943 752 62 500 -
5 КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ VLG 1800 50 000 000 629 168 27 778 -
6 АВГУСТ CP 700 40 000 000 503 335 57 143 -
7 ФИННИК 2 NMG 1500 33 000 000 415 251 22 000 -
8 ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК CP 800 20 000 000 251 667 25 000 -
9 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ CP 500 15 000 000 188 750 30 000 -
  673 000 000 8 468 605  

После расширенного праздничного уикенда, прокат, очевидно, ждет довольно серьезный спад. Многочисленные новинки рассчитаны на узкие зрительские сегменты, поэтому в лидерах должны остаться холдоверы во главе с картиной ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK). 

Главной новинкой недели видится европейский анимационный релиз КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). Несмотря на серьезную конкуренцию за семейного зрителя, проект претендует на 40-50 млн рублей за четыре дня проката. 

Отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP) может положить в свою копилку в районе 20 млн рублей. Новинка показывает неплохие для жанра предварительные цифры и имеет достаточно широкую роспись. 

