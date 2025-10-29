Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября

Проект «Папины дочки. Мама вернулась» вырвется в лидеры проката
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|AK
|2000
|300 000 000
|3 775 009
|150 000
|-
|2
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|2200
|250 000 000
|3 145 841
|113 636
|-27
|3
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|2000
|240 000 000
|3 020 008
|120 000
|-29
|4
|МАЖОР В ДУБАЕ
|CP
|1500
|110 000 000
|1 384 170
|73 333
|-
|5
|АВГУСТ
|CP
|800
|70 000 000
|880 836
|87 500
|-35
|6
|ФИННИК 2
|NMG
|2000
|60 000 000
|755 002
|30 000
|-22
|7
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|600
|25 000 000
|314 584
|41 667
|-46
|8
|ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК
|VLG
|800
|20 000 000
|251 667
|25 000
|-
|9
|ДРАКУЛА
|AK
|400
|18 000 000
|226 501
|45 000
|-48
|10
|ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР
|EXP
|800
|15 000 000
|188 750
|18 750
|-
|1 108 000 000
|13 942 368
На последний традиционный октябрьский уикенд выпадает всего один выходной день, что очевидно скажется на результатах всего бокс-офиса. Выдающийся уровень предпродаж показывает российская комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK). Даже несмотря на высокий фанатский фактор релиза и сильных холдоверов прошлой недели, также работающих на семейную аудиторию, стартовать новинка должна в районе 300 млн рублей.
На контрпрограммировании лидеру в прокат выйдет рассчитаный на взрослого зрителя МАЖОР В ДУБАЕ (CP). Новинка для своего жанра также показывает хорошие предварительные цифры и должна будет записать на свой счет за четыре дня проката порядка 100-120 млн рублей.
Предстоящий Хэллоуин сподвиг прокатчиков заявить на дату сразу несколько фильмов ужасов. Правда, ни один из них не обладает по-настоящему высоким кассовым потенциалом. В топ-10 уикенда должны будут пробиться ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG) и ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) с результатом около 15-20 млн рублей за весь уикенд.
Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
29.10.2025 Автор: БК