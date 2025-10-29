top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября


Проект «Папины дочки. Мама вернулась» вырвется в лидеры проката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ AK 2000 300 000 000 3 775 009 150 000 -
2 ГОРЫНЫЧ VLG 2200 250 000 000 3 145 841 113 636 -27
3 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС CP 2000 240 000 000 3 020 008 120 000 -29
4 МАЖОР В ДУБАЕ CP 1500 110 000 000 1 384 170 73 333 -
5 АВГУСТ CP 800 70 000 000 880 836 87 500 -35
6 ФИННИК 2 NMG 2000 60 000 000 755 002 30 000 -22
7 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ CP 600 25 000 000 314 584 41 667 -46
8 ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК VLG 800 20 000 000 251 667 25 000 -
9 ДРАКУЛА AK 400 18 000 000 226 501 45 000 -48
10 ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР EXP 800 15 000 000 188 750 18 750 -
  1 108 000 000 13 942 368  

На последний традиционный октябрьский уикенд выпадает всего один выходной день, что очевидно скажется на результатах всего бокс-офиса. Выдающийся уровень предпродаж показывает российская комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK). Даже несмотря на высокий фанатский фактор релиза и сильных холдоверов прошлой недели, также работающих на семейную аудиторию, стартовать новинка должна в районе 300 млн рублей. 

На контрпрограммировании лидеру в прокат выйдет рассчитаный на взрослого зрителя МАЖОР В ДУБАЕ (CP). Новинка для своего жанра также показывает хорошие предварительные цифры и должна будет записать на свой счет за четыре дня проката порядка 100-120 млн рублей.

Предстоящий Хэллоуин сподвиг прокатчиков заявить на дату сразу несколько фильмов ужасов. Правда, ни один из них не обладает по-настоящему высоким кассовым потенциалом. В топ-10 уикенда должны будут пробиться ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG) и ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) с результатом около 15-20 млн рублей за весь уикенд.

 

Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 октября

29.10.2025 Автор: БК