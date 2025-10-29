Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября

На последний традиционный октябрьский уикенд выпадает всего один выходной день, что очевидно скажется на результатах всего бокс-офиса. Выдающийся уровень предпродаж показывает российская комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK). Даже несмотря на высокий фанатский фактор релиза и сильных холдоверов прошлой недели, также работающих на семейную аудиторию, стартовать новинка должна в районе 300 млн рублей.

На контрпрограммировании лидеру в прокат выйдет рассчитаный на взрослого зрителя МАЖОР В ДУБАЕ (CP). Новинка для своего жанра также показывает хорошие предварительные цифры и должна будет записать на свой счет за четыре дня проката порядка 100-120 млн рублей.

Предстоящий Хэллоуин сподвиг прокатчиков заявить на дату сразу несколько фильмов ужасов. Правда, ни один из них не обладает по-настоящему высоким кассовым потенциалом. В топ-10 уикенда должны будут пробиться ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG) и ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) с результатом около 15-20 млн рублей за весь уикенд.

Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

29.10.2025 Автор: БК