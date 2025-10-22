Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 октября

За лидерство на уикенде поборются «Горыныч» и «Алиса в стране чудес»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГОРЫНЫЧ
|VLG
|2200
|240 000 000
|2 939 375
|109 091
|-
|2
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|CP
|2000
|240 000 000
|2 939 375
|120 000
|-
|3
|ФИННИК 2
|NMG
|1800
|100 000 000
|1 224 740
|55 556
|-
|4
|АВГУСТ
|CP
|1200
|70 000 000
|857 318
|58 333
|-52
|5
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|1500
|45 000 000
|551 133
|30 000
|-50
|6
|ДРАКУЛА
|AK
|500
|28 000 000
|342 927
|56 000
|-51
|723 000 000
|8 854 868
Предстоящий уикенд можно назвать репетицией Нового года, ведь сразу три отечественные новинки, рассчитанные на семейную аудиторию, претендуют на повышенный интерес со стороны массового зрителя.
За звание лидера уикенда будут бороться сказки ГОРЫНЫЧ (VLG) и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP). Оба релиза обладают высоким кассовым потенциалом, звездным актерским составом и массированной рекламной кампанией. К тому же и по предпродажам проекты идут ноздря в ноздрю, так что скорее всего их результаты первого уикенда не будут сильно отличаться друг от друга и окажутся в районе 220-270 млн рублей.
Мультфильм ФИННИК 2 (NMG) с 18 октября работает в формате широкого превью и уже записал на свой счет порядка 90 млн рублей, аккумулировав фанатов франшизы. На фоне серьезной конкуренции за целевую аудиторию в первый полноценный уикенд анимационный релиз должен будет пополнить свою копилку на 90-100 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ
22.10.2025 Автор: БК