Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 октября

Предстоящий уикенд можно назвать репетицией Нового года, ведь сразу три отечественные новинки, рассчитанные на семейную аудиторию, претендуют на повышенный интерес со стороны массового зрителя.



За звание лидера уикенда будут бороться сказки ГОРЫНЫЧ (VLG) и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP). Оба релиза обладают высоким кассовым потенциалом, звездным актерским составом и массированной рекламной кампанией. К тому же и по предпродажам проекты идут ноздря в ноздрю, так что скорее всего их результаты первого уикенда не будут сильно отличаться друг от друга и окажутся в районе 220-270 млн рублей.



Мультфильм ФИННИК 2 (NMG) с 18 октября работает в формате широкого превью и уже записал на свой счет порядка 90 млн рублей, аккумулировав фанатов франшизы. На фоне серьезной конкуренции за целевую аудиторию в первый полноценный уикенд анимационный релиз должен будет пополнить свою копилку на 90-100 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ

22.10.2025 Автор: БК