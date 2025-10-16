Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 октября

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АВГУСТ
|CP
|1500
|145 000 000
|1 778 050
|96 667
|-21
|2
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|1800
|70 000 000
|858 369
|38 889
|-35
|3
|ДРАКУЛА
|AK
|600
|55 000 000
|674 433
|91 667
|-33
|4
|ГЛАЗАМИ ПСА
|VLG
|900
|25 000 000
|306 560
|27 778
|-
|5
|ЛЕРМОНТОВ
|VLG / K24
|800
|20 000 000
|245 248
|25 000
|-
|6
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
|PRD
|800
|17 000 000
|208 461
|21 250
|-45
|7
|ЭДДИНГТОН
|CPF / AMDT
|500
|15 000 000
|183 936
|30 000
|-
|347 000 000
|4 255 058
Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам крупных новинок, а в лидерах с минимальным падением вновь окажется военная драма АВГУСТ (CP).
Самым перспективным из свежих релизов видится экспериментальный хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG), который демонстрирует неплохой уровень предпродаж. Скорее всего, к вечеру воскресенья на счету картины будет в районе 25-30 млн рублей.
Темной лошадкой видится историческая драма Бакура Бакурадзе ЛЕРМОНТОВ (VLG). Новинка показывает высокий уровень предпродаж, который, впрочем, характерен для фестивального кино. Однако, здесь в пользу проекта играет бренд в названии, который вполне может привлечь и случайного зрителя. Осторожно предположим, что данному релизу покорится отметка в 20 млн рублей за уикенд, однако его сборы могут качнуться в любую сторону.
Новая работа Ари Астера ЭДДИНГТОН (CPF) демонстрирует предварительные цифры, схожие с предыдущим его фильмом ВСЕ СТРАХИ БО. Скорее всего, старт новинки окажется в пределах 15 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 октября
16.10.2025 Автор: БК