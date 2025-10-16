top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 октября


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АВГУСТ CP 1500 145 000 000 1 778 050 96 667 -21
2 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ CP 1800 70 000 000 858 369 38 889 -35
3 ДРАКУЛА AK 600 55 000 000 674 433 91 667 -33
4 ГЛАЗАМИ ПСА VLG 900 25 000 000 306 560 27 778 -
5 ЛЕРМОНТОВ VLG / K24 800 20 000 000 245 248 25 000 -
6 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ PRD 800 17 000 000 208 461 21 250 -45
7 ЭДДИНГТОН CPF / AMDT 500 15 000 000 183 936 30 000 -
  347 000 000 4 255 058  

Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам крупных новинок, а в лидерах с минимальным падением вновь окажется военная драма АВГУСТ (CP).

Самым перспективным из свежих релизов видится экспериментальный хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG), который демонстрирует неплохой уровень предпродаж. Скорее всего, к вечеру воскресенья на счету картины будет в районе 25-30 млн рублей. 

Темной лошадкой видится историческая драма Бакура Бакурадзе ЛЕРМОНТОВ (VLG). Новинка показывает высокий уровень предпродаж, который, впрочем, характерен для фестивального кино. Однако, здесь в пользу проекта играет бренд в названии, который вполне может привлечь и случайного зрителя. Осторожно предположим, что данному релизу покорится отметка в 20 млн рублей за уикенд, однако его сборы могут качнуться в любую сторону. 

Новая работа Ари Астера ЭДДИНГТОН (CPF) демонстрирует предварительные цифры, схожие с предыдущим его фильмом ВСЕ СТРАХИ БО. Скорее всего, старт новинки окажется в пределах 15 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

