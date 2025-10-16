Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 октября

Предстоящий уикенд не подарит кинотеатрам крупных новинок, а в лидерах с минимальным падением вновь окажется военная драма АВГУСТ (CP).



Самым перспективным из свежих релизов видится экспериментальный хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG), который демонстрирует неплохой уровень предпродаж. Скорее всего, к вечеру воскресенья на счету картины будет в районе 25-30 млн рублей.



Темной лошадкой видится историческая драма Бакура Бакурадзе ЛЕРМОНТОВ (VLG). Новинка показывает высокий уровень предпродаж, который, впрочем, характерен для фестивального кино. Однако, здесь в пользу проекта играет бренд в названии, который вполне может привлечь и случайного зрителя. Осторожно предположим, что данному релизу покорится отметка в 20 млн рублей за уикенд, однако его сборы могут качнуться в любую сторону.



Новая работа Ари Астера ЭДДИНГТОН (CPF) демонстрирует предварительные цифры, схожие с предыдущим его фильмом ВСЕ СТРАХИ БО. Скорее всего, старт новинки окажется в пределах 15 млн рублей за четыре дня проката.

