Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 октября


Главной новинкой должен стать «Первый на Олимпе»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АВГУСТ CP 1800 145 000 000 1 779 141 80 556 -25
2 ДРАКУЛА AK 800 77 000 000 944 785 96 250 -28
3 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ CP 2000 55 000 000 674 847 27 500 -
4 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ PRD 1000 25 000 000 306 748 25 000 -
5 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ NMG 1900 24 000 000 294 479 12 632 -37
6 СВОДИШЬ С УМА AK 1500 22 000 000 269 939 14 667 -
7 МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА NKI 1800 18 000 000 220 859 10 000 -34
8 ЭДЕМ GF 800 17 000 000 208 589 21 250 -
9 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА VLG 600 17 000 000 208 589 28 333 -49
10 ЗВЕРОПОЕЗД VLG 500 17 000 000 208 589 34 000 -34
  417 000 000 5 116 564  

Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать историческая спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP). Проект претендует на старт в районе 55-60 млн рублей – этих цифр должно хватить, чтобы попасть в первую тройку по итогу недели.

Комедийный боевик ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD) с Ченнингом Татумом показывает хороший уровень предпродаж для подобного жанрового релиза, что должно обеспечить проекту около 25 млн рублей за четыре дня проката. 

Хорошие предварительные цифры демонстрирует и романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK) с Милой Ершовой и Юрием Насоновым. Новинка также претендует на 20-25 млн рублей по итогу уикенда. 

Фильм Рона Ховарда ЭДЕМ (GF) с богатым актерским составом наконец-то добрался до отечественного проката и, скорее всего, запишет на свой счет 15-20 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Фото: кадр из фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

09.10.2025 Автор: БК