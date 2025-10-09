Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 октября

Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать историческая спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP). Проект претендует на старт в районе 55-60 млн рублей – этих цифр должно хватить, чтобы попасть в первую тройку по итогу недели.

Комедийный боевик ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD) с Ченнингом Татумом показывает хороший уровень предпродаж для подобного жанрового релиза, что должно обеспечить проекту около 25 млн рублей за четыре дня проката.

Хорошие предварительные цифры демонстрирует и романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK) с Милой Ершовой и Юрием Насоновым. Новинка также претендует на 20-25 млн рублей по итогу уикенда.

Фильм Рона Ховарда ЭДЕМ (GF) с богатым актерским составом наконец-то добрался до отечественного проката и, скорее всего, запишет на свой счет 15-20 млн рублей к вечеру воскресенья.



