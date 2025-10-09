Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 октября

Главной новинкой должен стать «Первый на Олимпе»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АВГУСТ
|CP
|1800
|145 000 000
|1 779 141
|80 556
|-25
|2
|ДРАКУЛА
|AK
|800
|77 000 000
|944 785
|96 250
|-28
|3
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|CP
|2000
|55 000 000
|674 847
|27 500
|-
|4
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
|PRD
|1000
|25 000 000
|306 748
|25 000
|-
|5
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|NMG
|1900
|24 000 000
|294 479
|12 632
|-37
|6
|СВОДИШЬ С УМА
|AK
|1500
|22 000 000
|269 939
|14 667
|-
|7
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|NKI
|1800
|18 000 000
|220 859
|10 000
|-34
|8
|ЭДЕМ
|GF
|800
|17 000 000
|208 589
|21 250
|-
|9
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
|VLG
|600
|17 000 000
|208 589
|28 333
|-49
|10
|ЗВЕРОПОЕЗД
|VLG
|500
|17 000 000
|208 589
|34 000
|-34
|417 000 000
|5 116 564
Главной новинкой предстоящего уикенда должна стать историческая спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP). Проект претендует на старт в районе 55-60 млн рублей – этих цифр должно хватить, чтобы попасть в первую тройку по итогу недели.
Комедийный боевик ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD) с Ченнингом Татумом показывает хороший уровень предпродаж для подобного жанрового релиза, что должно обеспечить проекту около 25 млн рублей за четыре дня проката.
Хорошие предварительные цифры демонстрирует и романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK) с Милой Ершовой и Юрием Насоновым. Новинка также претендует на 20-25 млн рублей по итогу уикенда.
Фильм Рона Ховарда ЭДЕМ (GF) с богатым актерским составом наконец-то добрался до отечественного проката и, скорее всего, запишет на свой счет 15-20 млн рублей к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
09.10.2025 Автор: БК