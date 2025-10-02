Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 октября

В лидерах останутся холдоверы
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АВГУСТ
|CP
|2000
|160 000 000
|1 904 989
|80 000
|-37
|2
|ДРАКУЛА
|AK
|1100
|120 000 000
|1 428 742
|109 091
|-13
|3
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
|VLG
|1200
|36 000 000
|428 622
|30 000
|-44
|4
|ЗВЕРОПОЕЗД
|VLG
|1500
|33 000 000
|392 904
|22 000
|-25
|5
|(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|NMG
|800
|28 000 000
|333 373
|35 000
|-
|6
|НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ
|CAO
|1000
|25 000 000
|297 654
|25 000
|-
|7
|МИР В ОГНЕ
|VLG
|800
|22 000 000
|261 936
|27 500
|-
|8
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|NKI
|1200
|20 000 000
|238 124
|16 667
|-
|444 000 000
|5 286 344
Первый октябрьский уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками – в лидерах останутся холдоверы АВГУСТ (CP) и ДРАКУЛА (AK).
Среди премьер уикенда за семейную аудиторию поборются российские релизы (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG) и НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO), которые должны записать на свой счет примерно 25-30 млн рублей за четыре дня проката.
Фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG) с Дэйвом Батистой пока демонстрирует невысокие предварительные цифры и, скорее всего, положит в свою копилку в первый уикенд проката около 20-22 млн рублей.
Еще одна отечественная новинка – семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI) с Романом Мадяновым претендует на старт в районе 18-20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
02.10.2025 Автор: БК