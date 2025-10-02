top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 октября


В лидерах останутся холдоверы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АВГУСТ CP 2000 160 000 000 1 904 989 80 000 -37
2 ДРАКУЛА AK 1100 120 000 000 1 428 742 109 091 -13
3 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА VLG 1200 36 000 000 428 622 30 000 -44
4 ЗВЕРОПОЕЗД VLG 1500 33 000 000 392 904 22 000 -25
5 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ NMG 800 28 000 000 333 373 35 000 -
6 НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ CAO 1000 25 000 000 297 654 25 000 -
7 МИР В ОГНЕ VLG 800 22 000 000 261 936 27 500 -
8 МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА NKI 1200 20 000 000 238 124 16 667 -
  444 000 000 5 286 344  

Первый октябрьский уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками – в лидерах останутся холдоверы АВГУСТ (CP) и ДРАКУЛА (AK). 

Среди премьер уикенда за семейную аудиторию поборются российские релизы (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG) и НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO), которые должны записать на свой счет примерно 25-30 млн рублей за четыре дня проката. 

Фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG) с Дэйвом Батистой пока демонстрирует невысокие предварительные цифры и, скорее всего, положит в свою копилку в первый уикенд проката около 20-22 млн рублей.

Еще одна отечественная новинка – семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI) с Романом Мадяновым претендует на старт в районе 18-20 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

