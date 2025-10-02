Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 октября

Первый октябрьский уикенд не порадует кинотеатры кассовыми новинками – в лидерах останутся холдоверы АВГУСТ (CP) и ДРАКУЛА (AK).



Среди премьер уикенда за семейную аудиторию поборются российские релизы (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (NMG) и НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (CAO), которые должны записать на свой счет примерно 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Фантастический боевик МИР В ОГНЕ (VLG) с Дэйвом Батистой пока демонстрирует невысокие предварительные цифры и, скорее всего, положит в свою копилку в первый уикенд проката около 20-22 млн рублей.



Еще одна отечественная новинка – семейная комедия МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (NKI) с Романом Мадяновым претендует на старт в районе 18-20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

