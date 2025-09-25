top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 сентября


Единственной крупной новинкой уикенда станет военная драма «Август»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АВГУСТ CP 2000 200 000 000 2 409 639 100 000 -
2 ДРАКУЛА AK 1500 80 000 000 963 855 53 333 -26
3 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА VLG 1200 60 000 000 722 892 50 000 -42
4 ЗВЕРОПОЕЗД VLG 1800 32 000 000 385 542 17 778 -19
  372 000 000 4 481 928  

В предстоящий уикенд дистрибьюторы приготовили для кинотеатров лишь одну крупную новинку. Военная драма АВГУСТ (CP) демонстрирует высокий уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью и заметной рекламной кампанией должно вылиться в результат около 200 млн рублей за четыре дня проката. 

Несмотря на мощного конкурента, холдоверы проката ДРАКУЛА (AK), ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG) и ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) должны продемонстрировать умеренное падение. 

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

 

25.09.2025 Автор: БК