Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 сентября

Единственной крупной новинкой уикенда станет военная драма «Август»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АВГУСТ
|CP
|2000
|200 000 000
|2 409 639
|100 000
|-
|2
|ДРАКУЛА
|AK
|1500
|80 000 000
|963 855
|53 333
|-26
|3
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
|VLG
|1200
|60 000 000
|722 892
|50 000
|-42
|4
|ЗВЕРОПОЕЗД
|VLG
|1800
|32 000 000
|385 542
|17 778
|-19
|372 000 000
|4 481 928
В предстоящий уикенд дистрибьюторы приготовили для кинотеатров лишь одну крупную новинку. Военная драма АВГУСТ (CP) демонстрирует высокий уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью и заметной рекламной кампанией должно вылиться в результат около 200 млн рублей за четыре дня проката.
Несмотря на мощного конкурента, холдоверы проката ДРАКУЛА (AK), ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG) и ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) должны продемонстрировать умеренное падение.
Фото: кадр из фильма АВГУСТ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября
25.09.2025 Автор: БК