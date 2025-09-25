Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 сентября

В предстоящий уикенд дистрибьюторы приготовили для кинотеатров лишь одну крупную новинку. Военная драма АВГУСТ (CP) демонстрирует высокий уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью и заметной рекламной кампанией должно вылиться в результат около 200 млн рублей за четыре дня проката.



Несмотря на мощного конкурента, холдоверы проката ДРАКУЛА (AK), ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG) и ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) должны продемонстрировать умеренное падение.



Фото: кадр из фильма АВГУСТ

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября

25.09.2025 Автор: БК