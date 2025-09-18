Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября

Второй уикенд подряд лидерство в прокате должна захватить зарубежная новинка. Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG), основанный на романе Стивена Кинга, демонстрирует предпродажи, которые можно сравнить с такими аналогами, как ОБЕЗЬЯНА и ЕРЕТИК. Это намекает на старт в районе 80-90 млн рублей. Подобный результат должен позволить картине обойти холдовер ДРАКУЛА (AK), даже несмотря на его умеренное падение.



Из других новинок рубеж в 15 млн рублей за четыре дня проката должен преодолеть фантастический боевик АЛЬТЕР (NMG) с Томом Фелтоном в главной роли.



Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

18.09.2025 Автор: БК