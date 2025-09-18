Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября

«Долгая прогулка» станет новым лидером чарта
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
|VLG
|1500
|90 000 000
|1 059 821
|60 000
|-
|2
|ДРАКУЛА
|AK
|2000
|60 000 000
|706 547
|30 000
|-42
|3
|ЗВЕРОПОЕЗД
|VLG
|2000
|28 000 000
|329 722
|14 000
|-38
|4
|АЛЬТЕР
|NMG
|800
|16 000 000
|188 413
|20 000
|-
|5
|ВНИЗ
|CP
|1000
|13 000 000
|153 085
|13 000
|-51
|207 000 000
|2 437 588
Второй уикенд подряд лидерство в прокате должна захватить зарубежная новинка. Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG), основанный на романе Стивена Кинга, демонстрирует предпродажи, которые можно сравнить с такими аналогами, как ОБЕЗЬЯНА и ЕРЕТИК. Это намекает на старт в районе 80-90 млн рублей. Подобный результат должен позволить картине обойти холдовер ДРАКУЛА (AK), даже несмотря на его умеренное падение.
Из других новинок рубеж в 15 млн рублей за четыре дня проката должен преодолеть фантастический боевик АЛЬТЕР (NMG) с Томом Фелтоном в главной роли.
Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
