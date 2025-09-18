top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября


«Долгая прогулка» станет новым лидером чарта

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА VLG 1500 90 000 000 1 059 821 60 000 -
2 ДРАКУЛА AK 2000 60 000 000 706 547 30 000 -42
3 ЗВЕРОПОЕЗД VLG 2000 28 000 000 329 722 14 000 -38
4 АЛЬТЕР NMG 800 16 000 000 188 413 20 000 -
5 ВНИЗ CP 1000 13 000 000 153 085 13 000 -51
  207 000 000 2 437 588  

Второй уикенд подряд лидерство в прокате должна захватить зарубежная новинка. Триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG), основанный на романе Стивена Кинга, демонстрирует предпродажи, которые можно сравнить с такими аналогами, как ОБЕЗЬЯНА и ЕРЕТИК. Это намекает на старт в районе 80-90 млн рублей. Подобный результат должен позволить картине обойти холдовер ДРАКУЛА (AK), даже несмотря на его умеренное падение. 

Из других новинок рубеж в 15 млн рублей за четыре дня проката должен преодолеть фантастический боевик АЛЬТЕР (NMG) с Томом Фелтоном в главной роли. 

Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

