Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 сентября

«Дракула» и «Зверопоезд» дадут новый импульс российскому прокату
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДРАКУЛА
|AK
|1800
|70 000 000
|865 801
|38 889
|-
|2
|ЗВЕРОПОЕЗД
|VLG
|2000
|50 000 000
|618 429
|25 000
|-
|3
|ВНИЗ
|CP
|1200
|28 000 000
|346 320
|23 333
|-41
|4
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|1500
|20 000 000
|247 372
|13 333
|-38
|5
|ВЫХОД 8
|PVZGL
|500
|18 000 000
|222 635
|36 000
|-40
|6
|БЕГИ
|NMG
|900
|15 000 000
|185 529
|16 667
|-
|201 000 000
|2 486 085
После продолжительного застоя в российском прокате ожидается оживление. Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Люка Бессона ДРАКУЛА (AK). Проект показывает отличные предварительные цифры и претендует на старт в районе 60-70 млн рублей, что позволит ему занять вершину таблицы.
Мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) должен в противовес французской новинке стать главным предложением для семейной аудитории. Анимационный релиз также показывает уверенные предварительные цифры, которые должны гарантировать ему 45-50 млн рублей за четыре дня проката.
Отечественная криминальная комедия БЕГИ (NMG) с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым должна записать на свой счет около 15 млн рублей в первый уикенд проката.
Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА
11.09.2025 Автор: БК