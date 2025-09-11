top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 сентября


«Дракула» и «Зверопоезд» дадут новый импульс российскому прокату

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДРАКУЛА AK 1800 70 000 000 865 801 38 889 -
2 ЗВЕРОПОЕЗД VLG 2000 50 000 000 618 429 25 000 -
3 ВНИЗ CP 1200 28 000 000 346 320 23 333 -41
4 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ CP 1500 20 000 000 247 372 13 333 -38
5 ВЫХОД 8 PVZGL 500 18 000 000 222 635 36 000 -40
6 БЕГИ NMG 900 15 000 000 185 529 16 667 -
  201 000 000 2 486 085  

После продолжительного застоя в российском прокате ожидается оживление. Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Люка Бессона ДРАКУЛА (AK). Проект показывает отличные предварительные цифры и претендует на старт в районе 60-70 млн рублей, что позволит ему занять вершину таблицы. 

Мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) должен в противовес французской новинке стать главным предложением для семейной аудитории. Анимационный релиз также показывает уверенные предварительные цифры, которые должны гарантировать ему 45-50 млн рублей за четыре дня проката. 

Отечественная криминальная комедия БЕГИ (NMG) с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым должна записать на свой счет около 15 млн рублей в первый уикенд проката. 

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

11.09.2025 Автор: БК