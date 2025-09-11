Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 сентября

После продолжительного застоя в российском прокате ожидается оживление. Главной новинкой уикенда должен стать новый фильм Люка Бессона ДРАКУЛА (AK). Проект показывает отличные предварительные цифры и претендует на старт в районе 60-70 млн рублей, что позволит ему занять вершину таблицы.



Мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД (VLG) должен в противовес французской новинке стать главным предложением для семейной аудитории. Анимационный релиз также показывает уверенные предварительные цифры, которые должны гарантировать ему 45-50 млн рублей за четыре дня проката.



Отечественная криминальная комедия БЕГИ (NMG) с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым должна записать на свой счет около 15 млн рублей в первый уикенд проката.

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

11.09.2025 Автор: БК