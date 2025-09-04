top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 сентября


Лидерство в прокате должен захватить триллер «Вниз»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВНИЗ CP 1800 60 000 000 745 898 33 333 -
2 ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ VLG 900 35 000 000 435 107 38 889 -
3 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ CP 1500 28 000 000 348 086 18 667 -42
4 ВЫХОД 8 PVZGL 550 22 000 000 273 496 40 000 -49
5 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК NKI 1800 15 000 000 186 474 8 333 -48
6 КОЛБАСА AK 1300 15 000 000 186 474 11 538 -
  175 000 000 2 175 535  

В первый осенний уикенд в прокат выйдет сразу несколько амбициозных новинок. На вершину чарта с результатом порядка 50-60 млн рублей должен взобраться отечественный триллер ВНИЗ (CP) с Егором Кридом в главной роли. Для этого в его активе есть широкая роспись, обширная рекламная кампания и неплохой уровень предпродаж.

Подобно стартовавшему на прошлой неделе ВЫХОДУ 8, корейский фантастический боевик ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) удивляет своими предварительными цифрами. У экранизации популярной манхвы также довольно обширная целевая аудитория, поэтому осторожно предположим старт новинки в районе 30-40 млн рублей.

Российская комедия КОЛБАСА (AK), в первую очередь, должна найти отклик у регионального зрителя и освоить около 15 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: промо-кадр из фильма ВНИЗ

04.09.2025 Автор: Георгий Романов