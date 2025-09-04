Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 сентября

Лидерство в прокате должен захватить триллер «Вниз»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВНИЗ
|CP
|1800
|60 000 000
|745 898
|33 333
|-
|2
|ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
|VLG
|900
|35 000 000
|435 107
|38 889
|-
|3
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|1500
|28 000 000
|348 086
|18 667
|-42
|4
|ВЫХОД 8
|PVZGL
|550
|22 000 000
|273 496
|40 000
|-49
|5
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|1800
|15 000 000
|186 474
|8 333
|-48
|6
|КОЛБАСА
|AK
|1300
|15 000 000
|186 474
|11 538
|-
|175 000 000
|2 175 535
В первый осенний уикенд в прокат выйдет сразу несколько амбициозных новинок. На вершину чарта с результатом порядка 50-60 млн рублей должен взобраться отечественный триллер ВНИЗ (CP) с Егором Кридом в главной роли. Для этого в его активе есть широкая роспись, обширная рекламная кампания и неплохой уровень предпродаж.
Подобно стартовавшему на прошлой неделе ВЫХОДУ 8, корейский фантастический боевик ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) удивляет своими предварительными цифрами. У экранизации популярной манхвы также довольно обширная целевая аудитория, поэтому осторожно предположим старт новинки в районе 30-40 млн рублей.
Российская комедия КОЛБАСА (AK), в первую очередь, должна найти отклик у регионального зрителя и освоить около 15 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: промо-кадр из фильма ВНИЗ
04.09.2025 Автор: Георгий Романов