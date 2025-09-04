Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 сентября

В первый осенний уикенд в прокат выйдет сразу несколько амбициозных новинок. На вершину чарта с результатом порядка 50-60 млн рублей должен взобраться отечественный триллер ВНИЗ (CP) с Егором Кридом в главной роли. Для этого в его активе есть широкая роспись, обширная рекламная кампания и неплохой уровень предпродаж.



Подобно стартовавшему на прошлой неделе ВЫХОДУ 8, корейский фантастический боевик ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) удивляет своими предварительными цифрами. У экранизации популярной манхвы также довольно обширная целевая аудитория, поэтому осторожно предположим старт новинки в районе 30-40 млн рублей.



Российская комедия КОЛБАСА (AK), в первую очередь, должна найти отклик у регионального зрителя и освоить около 15 млн рублей за четыре дня проката.



04.09.2025 Автор: Георгий Романов