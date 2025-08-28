Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 августа

Прокат возглавит мультфильм «Доктор Динозавров»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|2000
|45 000 000
|561 798
|22 500
|-
|2
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|1800
|30 000 000
|374 532
|16 667
|-
|3
|ВЫХОД 8
|PVZGL
|600
|18 000 000
|224 719
|30 000
|-
|4
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|AK
|2000
|16 000 000
|199 750
|8 000
|-39
|5
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|400
|15 000 000
|187 266
|37 500
|-19
|124 000 000
|1 548 065
Последний летний уикенд может немного взбодрить прокат. В лидеры должен выбиться отечественный мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP). Проект показывает высокий уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью может обеспечить ему старт в районе 40-50 млн рублей.
Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI) с Никитой Кологривым, Максимом Лагашкиным и Оксаной Акиньшиной пока не радует высокими предварительными цифрами, но записать на свой счет порядка 25-30 млн рублей за четыре дня ей вполне по силам.
Японский хоррор ВЫХОД 8 (PVZGL) видится темной лошадкой уикенда. Благодаря фанатской аудитории, у экранизации популярной игры высокий уровень предпродаж, однако пока не очень понятно, насколько картиной заинтересуется публика, привыкшая к традиционным фильмам ужасов. Осторожно предположим, что проекту удастся освоить около 15-20 млн рублей за первый уикенд.
Фото: кадр из фильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
28.08.2025 Автор: БК