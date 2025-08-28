Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 августа

Последний летний уикенд может немного взбодрить прокат. В лидеры должен выбиться отечественный мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP). Проект показывает высокий уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью может обеспечить ему старт в районе 40-50 млн рублей.



Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI) с Никитой Кологривым, Максимом Лагашкиным и Оксаной Акиньшиной пока не радует высокими предварительными цифрами, но записать на свой счет порядка 25-30 млн рублей за четыре дня ей вполне по силам.



Японский хоррор ВЫХОД 8 (PVZGL) видится темной лошадкой уикенда. Благодаря фанатской аудитории, у экранизации популярной игры высокий уровень предпродаж, однако пока не очень понятно, насколько картиной заинтересуется публика, привыкшая к традиционным фильмам ужасов. Осторожно предположим, что проекту удастся освоить около 15-20 млн рублей за первый уикенд.



Фото: кадр из фильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

28.08.2025 Автор: БК