Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 августа


Прокат возглавит мультфильм «Доктор Динозавров»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ CP 2000 45 000 000 561 798 22 500 -
2 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК NKI 1800 30 000 000 374 532 16 667 -
3 ВЫХОД 8 PVZGL 600 18 000 000 224 719 30 000 -
4 ДЕТИ-ШПИОНЫ AK 2000 16 000 000 199 750 8 000 -39
5 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 400 15 000 000 187 266 37 500 -19
  124 000 000 1 548 065  

Последний летний уикенд может немного взбодрить прокат. В лидеры должен выбиться отечественный мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP). Проект показывает высокий уровень предпродаж, что вкупе с широкой росписью может обеспечить ему старт в районе 40-50 млн рублей. 

Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI) с Никитой Кологривым, Максимом Лагашкиным и Оксаной Акиньшиной пока не радует высокими предварительными цифрами, но записать на свой счет порядка 25-30 млн рублей за четыре дня ей вполне по силам.

Японский хоррор ВЫХОД 8 (PVZGL) видится темной лошадкой уикенда. Благодаря фанатской аудитории, у экранизации популярной игры высокий уровень предпродаж, однако пока не очень понятно, насколько картиной заинтересуется публика, привыкшая к традиционным фильмам ужасов. Осторожно предположим, что проекту удастся освоить около 15-20 млн рублей за первый уикенд.

Фото: кадр из фильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

28.08.2025 Автор: БК