Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 августа

«Дети-шпионы» выглядят фаворитами уикенда
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|AK
|1900
|20 000 000
|251 256
|10 526
|-
|2
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
|VLG
|2000
|18 000 000
|226 131
|9 000
|-12
|3
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|400
|18 000 000
|226 131
|45 000
|-11
|4
|РИТМЫ МЕЧТЫ
|CAO
|1500
|14 000 000
|175 879
|9 333
|-
|5
|ДИСПЕТЧЕР
|GF
|700
|13 000 000
|163 317
|18 571
|-
|6
|ОНА СКАЗАЛА «ДА!»
|ARM
|700
|12 000 000
|150 754
|17 143
|-
|95 000 000
|1 193 467
Предстоящий уикенд будет полон разножанровых новинок, кассовый потенциал которых, к сожалению, все еще кажется невысоким.
Лидером здесь видится семейный проект ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) с Дмитрием Нагиевым. Отечественная картина опережает конкурентов по предварительным цифрам и, скорее всего, заработает в первые четыре дня проката примерно 20-22 млн рублей.
Схожий по жанру релиз РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO) пока отстает от конкурента и претендует на старт в районе 14-15 млн рублей.
Примерно одинаковые предпродажи демонстрируют зарубежные проекты ДИСПЕТЧЕР (GF) и ОНА СКАЗАЛА «ДА!» (AMD), которые попытаются по итогу уикенда дотянуться до отметки сборов в 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 августа
21.08.2025 Автор: БК