Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 августа


«Дети-шпионы» выглядят фаворитами уикенда

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЕТИ-ШПИОНЫ AK 1900 20 000 000 251 256 10 526 -
2 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ VLG 2000 18 000 000 226 131 9 000 -12
3 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ CAO 400 18 000 000 226 131 45 000 -11
4 РИТМЫ МЕЧТЫ CAO 1500 14 000 000 175 879 9 333 -
5 ДИСПЕТЧЕР GF 700 13 000 000 163 317 18 571 -
6 ОНА СКАЗАЛА «ДА!» ARM 700 12 000 000 150 754 17 143 -
  95 000 000 1 193 467  

Предстоящий уикенд будет полон разножанровых новинок, кассовый потенциал которых, к сожалению, все еще кажется невысоким. 

Лидером здесь видится семейный проект ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) с Дмитрием Нагиевым. Отечественная картина опережает конкурентов по предварительным цифрам и, скорее всего, заработает в первые четыре дня проката примерно 20-22 млн рублей.

Схожий по жанру релиз РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO) пока отстает от конкурента и претендует на старт в районе 14-15 млн рублей.

Примерно одинаковые предпродажи демонстрируют зарубежные проекты ДИСПЕТЧЕР (GF) и ОНА СКАЗАЛА «ДА!» (AMD), которые попытаются по итогу уикенда дотянуться до отметки сборов в 15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ

21.08.2025 Автор: БК