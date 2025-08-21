Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 августа

Предстоящий уикенд будет полон разножанровых новинок, кассовый потенциал которых, к сожалению, все еще кажется невысоким.

Лидером здесь видится семейный проект ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) с Дмитрием Нагиевым. Отечественная картина опережает конкурентов по предварительным цифрам и, скорее всего, заработает в первые четыре дня проката примерно 20-22 млн рублей.

Схожий по жанру релиз РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO) пока отстает от конкурента и претендует на старт в районе 14-15 млн рублей.

Примерно одинаковые предпродажи демонстрируют зарубежные проекты ДИСПЕТЧЕР (GF) и ОНА СКАЗАЛА «ДА!» (AMD), которые попытаются по итогу уикенда дотянуться до отметки сборов в 15 млн рублей.



